Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp tục chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày 17/5, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk tổ chức tọa đàm “Những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng tuổi trẻ”.

Tọa đàm thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, giảng viên, cán bộ chiến sĩ và sinh viên tham gia, cùng trao đổi về giá trị của các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của văn hóa đọc trong bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần tự học cho thế hệ trẻ hiện nay.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, trong thời đại số, việc đọc sách về Bác không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương, Giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk, việc tiếp cận các tác phẩm viết về Bác hiện nay không chỉ qua sách in mà còn bằng nhiều hình thức khác phù hợp với giới trẻ.

“Văn hóa đọc rất là tốt rồi. Tuy nhiên hiện nay không nhất thiết các bạn phải mua sách giấy để đọc mà có thể nghe sách nói, ví dụ như là VOV Live, xem phim tư liệu hay các chương trình về lịch sử. Đó cũng là một cách tiếp nhận kiến thức”, Thạc sĩ Phương đánh giá.

Nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niê Kđăm chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ và các cuốn sách viết về Bác.

Tại tọa đàm, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga Niê Kđăm chia sẻ nhiều ký ức trong những lần được gặp Bác Hồ, qua đó khắc họa hình ảnh một vị lãnh tụ giản dị, gần gũi và luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho nhân dân, thiếu nhi. Bà cũng bày tỏ quan điểm các tác phẩm văn học viết về Bác vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ với thế hệ trẻ hôm nay.

“Tôi hy vọng những câu chuyện, những chia sẻ hôm nay không chỉ gợi lại hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ tìm đọc những cuốn sách viết về Bác Hồ để có thêm định hướng cho cuộc sống và tư duy phát triển của mình”, nhà nghiên cứu văn hóa Linh Nga chia sẻ.

Cùng với phần tọa đàm, chương trình còn có các tiết mục dân ca, vọng cổ và giao lưu tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Trong thời đại số, văn hóa đọc được tiếp cận với nhiều phương thức đa dạng hơn.

Em Quản Phạm Anh Thương, sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk cho biết, chương trình giúp sinh viên có thêm góc nhìn về cuộc đời, hành trình cách mạng của Bác Hồ cũng như ý nghĩa của việc đọc sách trong học tập và rèn luyện bản thân.

“Buổi tọa đàm rất là ý nghĩa. Chúng em có được tiếp cận sâu hơn về những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được gặp gỡ những nhà văn, nhà thơ và các bạn độc giả với những suy nghĩ và những góc nhìn khác nhau về những cuốn sách viết về Bác, có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời Bác, hành trình của Bác”, Quản Phạm Anh Thương nói.

Theo Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, việc lan tỏa các tác phẩm văn học, âm nhạc viết về Bác sẽ tiếp tục được thực hiện bằng nhiều hình thức để đưa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với cộng đồng.

Sinh viên tham gia giao lưu và nhận quà là những cuốn sách viết về Bác Hồ.

“Song song với các hoạt động mang tính chất trực diện thì chúng tôi cũng sẽ thu âm những bài thơ, những ca khúc về Bác và chúng tôi cũng sẽ gửi về các đơn vị, trong đó có các phường và thậm chí là chúng tôi cũng đã làm việc với các trại giam và các trại tạm giam để có thể phát những tác phẩm thông qua kênh truyền thanh đến với tất cả mọi người”, Nhà văn Niê Thanh Mai cho biết.