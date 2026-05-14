Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội; lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cùng đại diện tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các địa phương.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Ôn lại truyền thống 85 năm qua, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, trở thành môi trường giáo dục, rèn luyện giàu truyền thống và nhân văn đối với các thế hệ thiếu nhi Việt Nam. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng được đổi mới theo hướng thiết thực, hấp dẫn và gần gũi hơn với các em. Thiếu nhi không chỉ được rèn luyện từ những việc làm hằng ngày, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hiếu học, ý thức trách nhiệm, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên, mà còn có thêm diễn đàn để bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng chính đáng của mình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương Trung ương Đoàn Hội đồng Đội Trung ương, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, các anh chị phụ trách, các thầy giáo, cô giáo cùng những người đang ngày đêm gắn bó với công tác Đội, công tác thiếu nhi trên khắp mọi miền đất nước. Để các cháu thiếu nhi được phát triển toàn diện, được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc hơn nữa, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, tổ chức Đội cùng các thầy giáo, cô giáo, anh chị phụ trách Đội, tôi mong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để các phong trào của Đội ngày càng gần gũi, hấp dẫn, thiết thực hơn với thiếu nhi; đồng thời luôn là những người truyền cảm hứng, yêu thương, lắng nghe, đồng hành và chắp cánh ước mơ cho các cháu; giúp các cháu được rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy – học để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục toàn diện cho học sinh; đồng thời xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, nhân văn, hạnh phúc; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên cho các cháu. Mỗi gia đình hãy thực sự là mái ấm tràn đầy yêu thương của trẻ em; dành nhiều thời gian hơn để quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng các cháu trong học tập và cuộc sống; để mỗi em nhỏ đều cảm nhận được sự yêu thương, sẻ chia và hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình.

Tại chương trình, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng “Kim Đồng” năm học 2025 - 2026 cho 98 cán bộ chỉ huy Đội, đội viên và trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 cho 45 Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được.