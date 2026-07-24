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Đắk Lắk truyền dạy cồng chiêng và đào tạo kỹ năng làm du lịch cộng đồng

Thứ Sáu, 22:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kết hợp truyền dạy văn hóa truyền thống với đào tạo kỹ năng làm du lịch ngay tại buôn làng, hướng tới xây dựng lực lượng trẻ vừa gìn giữ bản sắc văn hóa Ê Đê, vừa tham gia phát triển du lịch cộng đồng.

 

Trong hơn một tháng, 6 lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang và tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng được tổ chức tại các buôn người Ê Đê trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thu hút hơn 130 học viên tham gia.

Trong đó, các lớp cồng chiêng có 60 học viên, nhỏ nhất 8 tuổi, lớn nhất 35 tuổi. Ngoài những bài chiêng cơ bản, học viên còn được các nghệ nhân truyền dạy các bài chiêng nâng cao để phục vụ biểu diễn trong lễ hội và hoạt động du lịch. Các lớp múa xoang cũng kết hợp nội dung cơ bản và nâng cao, giúp học viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn và hiểu hơn giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống.

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Các học viên biểu diễn báo cáo kết quả lớp học.

Là một trong những học viên tham gia lớp múa xoang, em H’Na Si Mlô, ở buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột, cho biết, không chỉ học các động tác múa, em còn hiểu thêm ý nghĩa của từng điệu múa, từ đó thêm yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

“Em mong là có nhiều những buổi học như thế này cho các em ở thế hệ sau, cũng được biết đến điệu múa xoang, để điệu múa này không bị thất truyền.”

Song song với đó, ba lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch cộng đồng do giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn trực tiếp giảng dạy đã trang bị cho học viên ở buôn Akŏ Dhông kiến thức về phục vụ khách, phục vụ ẩm thực và xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng.

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Hơn 130 học viên tham gia các lớp học đã được trao chứng nhận hoàn thành chương trình học do phường Buôn Ma Thuột tổ chức.

Bà Phạm Thị Hải Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Buôn Ma Thuột cho biết, việc kết hợp truyền dạy cồng chiêng với đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng là hướng đi mới nhằm tạo đội ngũ kế cận vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, vừa khai thác hiệu quả giá trị bản địa phục vụ phát triển du lịch.

“Năm nay, ngoài các lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang, phường đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn mở ba lớp nâng cao kỹ năng phục vụ khách du lịch, nâng cao kỹ năng phục vụ ăn uống đối với các hộ dân có phục cụ ẩm thực và xây dựng mô hình trải nghiệm du lịch cộng đồng. Qua các lớp học, học viên được trang bị thêm kiến thức để từng bước xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm tại địa phương”.

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Các lớp truyền dạy được kỳ vọng góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế ngay tại các buôn làng

Kết thúc các khóa học, nhiều học viên đã có thể thực hành đánh cồng chiêng, múa xoang và nắm được những kỹ năng cơ bản trong đón tiếp, phục vụ du khách. Mô hình này được kỳ vọng góp phần bảo tồn Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế ngay tại các buôn làng.

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Đắk Lắk nghiên cứu nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Sau khi được Nhà nước hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhiều hộ dân ở Đắk Lắk đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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