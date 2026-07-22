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Đắk Lắk kiến nghị Trung ương gỡ khó công tác tạm giữ, tạm giam

Thứ Tư, 18:58, 22/07/2026
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VOV.VN - Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm bố trí kinh phí nâng cấp các cơ sở giam giữ, hoàn thiện Trại tạm giam số 2, xây dựng phân trại mới, bổ sung biên chế và hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành pháp luật.

Sáng 22/7, tại Đắk Lắk, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với các cơ quan tư pháp của tỉnh về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và cơ chế thực hiện nhiệm vụ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Dak lak kien nghi trung uong go kho cong tac tam giu, tam giam hinh anh 1
Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với các cơ quan tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Từ sau sáp nhập tỉnh, các cơ quan tư pháp Đắk Lắk đã phối hợp thực hiện tốt công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Đến hết tháng 5 năm nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết 1.670/1.689 trường hợp bị bắt, tạm giữ; khởi tố 1.665 trường hợp, đạt 98,5%; giải quyết 1.562 trường hợp tạm giam và chuyển 1.339 người có bản án có hiệu lực đi chấp hành án phạt tù.

Các đơn vị phản ánh còn nhiều khó khăn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, phạm vi quản lý rộng hơn, khoảng cách giữa các cơ quan tố tụng với cơ sở giam giữ tăng, trong khi biên chế và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Một số trại tạm giam, phân trại đã xuống cấp, quá tải; thiếu cán bộ quản giáo, nhất là quản giáo nữ và cán bộ y tế; trang thiết bị phục vụ quản lý và chuyển đổi số còn thiếu.

Dak lak kien nghi trung uong go kho cong tac tam giu, tam giam hinh anh 2
Đại diện các cơ quan tỉnh Đắk Lắk trao đổi, kiến nghị sớm tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và cơ chế thực hiện nhiệm vụ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đắk Lắk kiến nghị Trung ương sớm bố trí kinh phí nâng cấp các cơ sở giam giữ, hoàn thiện Trại tạm giam số 2, xây dựng phân trại mới, bổ sung biên chế và hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành pháp luật.

Ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng đoàn kiểm tra, ghi nhận những kết quả đạt được cũng như các kiến nghị của địa phương. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

“Đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo quyết liệt cơ quan quản lý về tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự và hệ thống các cơ sở giam giữ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm để nâng cao chất lượng về công tác giam giữ và thi hành án hình sự. Thường xuyên phải trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động thi hành tạm giữ, tạm giam và quản lý”, ông Trần Hải Quân nhấn mạnh.

Dak lak kien nghi trung uong go kho cong tac tam giu, tam giam hinh anh 3
Ông Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật và ưu tiên đầu tư nguồn lực, đáp ứng yêu cầu công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong tình hình mới.

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H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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