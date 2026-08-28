Theo “Chuyến tàu Độc lập”, sống lại không khí mùa thu lịch sử

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được trang hoàng theo chủ đề “Chuyến tàu Độc lập - Chở niềm tự hào Việt Nam”, với cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu và những hình ảnh gợi nhắc các dấu mốc lịch sử của dân tộc.

Trong những ngày cuối tháng 8 và dịp Quốc khánh, khu vực đón khách, lối lên tàu và các toa hành khách được trang trí với sắc đỏ làm chủ đạo. Lối lên tàu được trải thảm đỏ, trong khi bên trong các toa xuất hiện nhiều hình ảnh, thông điệp về tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô mang diện mạo đặc biệt trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hệ thống khẩu hiệu được bố trí tại nhiều vị trí trên đoàn tàu. Các thông điệp như “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Rạng rỡ non sông gấm vóc”... được sử dụng nhằm tạo nên không gian gợi nhắc không khí của những ngày mùa thu lịch sử.

Hoạt động được tổ chức trong bối cảnh cả nước hướng tới hai dấu mốc quan trọng: 81 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2/9. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Không gian bên trong Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô với nhiều hình ảnh gợi nhắc các dấu mốc lịch sử.

Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô được giới thiệu tới công chúng vào mùa thu năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đoàn tàu được xây dựng theo định hướng không gian văn hóa di động, lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa.

Năm toa hành khách mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Mỗi toa được thiết kế như một lát cắt về kiến trúc, ký ức và đời sống Hà Nội. Hành trình hiện kết nối Ga Hà Nội - Ga Từ Sơn - Ga Long Biên - Ga Hà Nội, đưa hành khách đi qua những không gian gắn với văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc.

Với chủ đề “Chuyến tàu Độc lập”, nội dung trải nghiệm năm nay được mở rộng từ câu chuyện về Hà Nội sang các ký ức lịch sử của dân tộc. Theo đơn vị tổ chức, hành khách có thể chụp ảnh dưới lá cờ đỏ sao vàng, tìm hiểu các thông điệp lịch sử hoặc trải nghiệm không gian trang trí trên từng toa tàu.

Đối với trẻ em và người trẻ, chuyến tàu được kỳ vọng trở thành một cách tiếp cận lịch sử trực quan hơn thông qua hình ảnh, màu sắc, âm thanh và hành trình thực tế. Với khách quốc tế, đây cũng là dịp để tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và những dấu mốc quan trọng của Việt Nam.

Theo định hướng ban đầu, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô kết hợp kiến trúc, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm để kể những câu chuyện về Hà Nội và vùng Kinh Bắc. Trong chương trình dịp Quốc khánh năm nay, cách kể ấy được tiếp tục với chủ đề rộng hơn về mùa thu độc lập và niềm tự hào dân tộc.

Thông qua việc trang trí lại đoàn tàu và xây dựng các điểm trải nghiệm, chương trình hướng tới việc đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với đời sống hôm nay, đồng thời tạo thêm một không gian văn hóa gắn với dịp Quốc khánh 2/9 ngay trên hành trình đường sắt qua Hà Nội.