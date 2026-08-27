Hòa nhạc “Những miền âm thanh” tại Hải Phòng dịp nghỉ lễ 2/9

Hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound” sẽ được Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải phòng vào 20 giờ ngày 29/8/2026. Chương trình có sự tham gia của năm nghệ sĩ Việt Nam với nhiều giải thưởng quốc tế: Đỗ Hiền An, Ngô Phương Vi, Nguyễn Việt Trung, Hoàng Mạnh Lâm, Trần Khánh Quang.

Dấu ấn nghệ thuật chào mừng Quốc khánh, hướng tới “Thành phố Âm nhạc”

Hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound” sẽ được tổ chức tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải phòng vào 20 giờ ngày 29/8/2026.

Trong không khí hào hùng hướng về kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026), việc phát huy giá trị văn hóa như nguồn lực nội sinh và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam lại càng mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa của Đảng, thành phố Hải Phòng đã chủ động triển khai “Đề án xây dựng Hải Phòng trở thành Thành phố Âm nhạc giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chào mừng mừng 81 năm Quốc khánh, chương trình hòa nhạc “Những miền âm thanh – Realms of Sound” không chỉ mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật hàn lâm đỉnh cao, mà còn chính thức khởi động chuỗi hoạt động hợp tác chiến lược giữa Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và UBND Thành phố Hải Phòng.

Đây không chỉ là một định hướng phát triển nghệ thuật mà còn là chiến lược phát huy giá trị văn hóa như một nguồn lực mới cho tăng trưởng, kết nối giáo dục, du lịch, kinh tế sáng tạo và quảng bá hình ảnh thành phố. Mục tiêu lâu dài là hình thành một hệ sinh thái âm nhạc chuyên nghiệp, tạo nền tảng để Hải Phòng từng bước tiếp cận các tiêu chí của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

Sự đồng hành dài hạn của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam sẽ mang lại nền tảng vững chắc cho Hải Phòng thông qua các hoạt động tư vấn chuyên môn, phát triển giáo dục âm nhạc, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, tìm kiếm và hỗ trợ tài năng trẻ, cũng như mở rộng giao lưu nghệ thuật quốc tế.

5 tài năng âm nhạc cổ điển nổi tiếng Việt Nam quy tụ tại hòa nhạc “Những miền âm thanh - Realms of Sound”.

Đêm hòa nhạc “Những miền âm thanh” là nơi tỏa sáng của 5 tài năng âm nhạc cổ điển nổi tiếng Việt Nam, những nghệ sĩ từng đạt nhiều giải thưởng quốc tế uy tín: Đỗ Hiền An (Piano), Ngô Phương Vi (Piano), Nguyễn Việt Trung (Piano), Hoàng Mạnh Lâm (Oboe) và Trần Khánh Quang (Clarinet). Sự hiện diện của 5 tài năng âm nhạc tại Nhà hát Hoa Phượng không chỉ tôn vinh giá trị của nghệ thuật đích thực, mà còn truyền cảm hứng về lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn tầm thế giới của thế hệ trẻ Việt Nam.

Không gian văn hóa nghệ thuật đặc sắc của nhân loại

Được dàn dựng công phu nhằm tri ân ngày lễ lớn của dân tộc, “Những miền âm thanh – Realms of Sound” sẽ đưa khán giả đến với nhiều không gian văn hóa đặc sắc của nhân loại.

Mở đầu chương trình là hai tác phẩm của Pyotr Ilyich Tchaikovsky: “Dumka in C minor, Op. 59” và “June: Barcarolle, Op. 37a, No. 6”, do Đỗ Hiền An trình diễn piano. Tiếp đó, Ngô Phương Vi trình diễn phiên bản độc tấu piano “Rhapsody in Blue” của George Gershwin.

Nguyễn Việt Trung sẽ trình diễn ba tác phẩm gồm “Mazurka in G minor, Op. 67, No. 2” và “Waltz in C-sharp minor, Op. 64, No. 2” của Frédéric Chopin, cùng “La Campanella, S. 141, No. 3” của Franz Liszt.

Phần cuối chương trình có sự tham gia của nhiều nhạc cụ. “Morceau de salon, Op. 228” của Johann Wenzel Kalliwoda do Hoàng Mạnh Lâm (oboe) và Đỗ Hiền An (piano) trình diễn. Khép lại đêm diễn là “Carmen Rhapsody” của Michael Webster với Hoàng Mạnh Lâm (oboe), Trần Khánh Quang (clarinet) và Ngô Phương Vi (piano).

Ban Tổ chức mở cửa đón khán giả từ 19 giờ 30 phút để giao lưu, chụp ảnh lưu niệm và thực hiện thao tác quét mã QR trên vé tham dự. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ mang lại cho người xem những phần quà ý nghĩa, mà còn giúp thành phố xây dựng hệ thống dữ liệu số về khán giả và nhu cầu thụ hưởng văn hóa. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để Hải Phòng nâng cao chất lượng tổ chức các chương trình nghệ thuật đỉnh cao tại Nhà hát Hoa Phượng trong tương lai, đúng theo tinh thần của một đô thị sáng tạo hiện đại.

Hòa nhạc “Những miền âm thanh – Realms of Sound” diễn ra lúc 20 giờ ngày 29/8/2026 tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng.