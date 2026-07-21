English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ VHTT-DL sử dụng ngân sách

Thứ Ba, 16:30, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1310/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Danh mục gồm 32 dịch vụ chia thành 7 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Nhóm văn hóa có 18 dịch vụ; nhóm thể dục, thể thao có 3 dịch vụ; nhóm du lịch có 3 dịch vụ; nhóm báo chí có 3 dịch vụ; nhóm xuất bản có 1 dịch vụ; nhóm thông tin điện tử có 2 dịch vụ; nhóm dịch vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 2 dịch vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công chi tiết (thiết yếu và cơ bản) làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ (nếu cần thiết) theo quy định; bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và phạm vi các nhóm dịch vụ sự nghiệp công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này.

danh muc dich vu su nghiep cong cua bo vhtt-dl su dung ngan sach hinh anh 1
danh muc dich vu su nghiep cong cua bo vhtt-dl su dung ngan sach hinh anh 2
danh muc dich vu su nghiep cong cua bo vhtt-dl su dung ngan sach hinh anh 3
danh muc dich vu su nghiep cong cua bo vhtt-dl su dung ngan sach hinh anh 4

 

the_nha_bao_1.jpg

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục gia hạn sử dụng thẻ nhà báo đến 30/9

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký quyết định gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/9/2026. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 thẻ nhà báo của kỳ hạn này được gia hạn nhằm bảo đảm hoạt động tác nghiệp trong thời gian chuyển tiếp sang kỳ cấp thẻ mới.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho phòng chống ma túy và phát triển văn hóa
Bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho phòng chống ma túy và phát triển văn hóa

VOV.VN - Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số", Chính phủ vừa quyết định giao bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho hai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và phòng chống ma túy.

Bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho phòng chống ma túy và phát triển văn hóa

Bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho phòng chống ma túy và phát triển văn hóa

VOV.VN - Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng "2 con số", Chính phủ vừa quyết định giao bổ sung ngân sách trung ương năm 2026 cho hai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và phòng chống ma túy.

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện
Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

VOV.VN - UBND xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa thành lập Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng, với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

VOV.VN - UBND xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) vừa thành lập Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng, với mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc