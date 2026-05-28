Lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống X’tiêng với mô hình câu lạc bộ tự nguyện

Lưu giữ bản sắc dân tộc X’tiêng

Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng (xã Tân Hưng, TP. Đồng Nai) đi vào hoạt động với 35 thành viên. Thành viên nhỏ tuổi nhất mới chỉ 9 tuổi, người lớn tuổi nhất bước sang tuổi 74. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 7 thành viên, do bà Điểu Thị Hồng (40 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ chịu sự quản lý của UBND xã Tân Hưng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm.

Bà Điểu Thị Hồng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ chia sẻ xã Tân Hưng có khoảng 35.900 người, trong đó đồng bào dân tộc X’tiêng hiện chiếm hơn 30% dân số. Bà con nơi đây vẫn còn lưu giữ được nhiều nghề truyền thống như đan gùi, dệt thổ cẩm, ủ rượu cần, cùng các vũ điệu dân gian, cồng chiêng, tiếng trống. Tuy nhiên, trước áp lực của cuộc sống hiện đại, điều kiện kinh tế còn khó khăn, lớp trẻ ít mặn mà, vì vậy nguy cơ mai một văn hóa cha ông luôn là nỗi đau đáu của các thế hệ đi trước.

Bà Điểu Thị Hồng kỳ vọng câu lạc bộ ra đời sẽ là nơi thu hút, kết nối và truyền lửa đam mê, giữ gìn bản sắc cho con cháu. Tuy nhiên, để câu lạc bộ phát triển bền vững rất cần sự đồng hành của chính quyền địa phương: "Cần chính quyền địa phương đồng hành, tạo môi trường giao lưu để đưa câu lạc bộ tiếp cận nhiều hơn với bên ngoài. Việc quảng bá các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, ẩm thực, đan lát... gắn liền với việc tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm sẽ là nguồn động lực lớn, giúp bà con vừa có thêm cảm hứng giữ nghề, vừa đảm bảo được thu nhập, ổn định cuộc sống".

Góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Ông Mạc Đình Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng cho biết địa phương xác định việc giữ gìn bản sắc văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung này đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, trong đó khẳng định: “Văn hóa chính là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và là sức mạnh nội sinh của địa phương”.

Sắp tới, xã sẽ tiếp tục lên kế hoạch phục dựng các lễ hội truyền thống, các ngành nghề thủ công cũng như ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đặc biệt là dân tộc X’tiêng.

Ông Mạc Đình Huấn - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng cho biết để làm được điều này phải khơi dậy được ý thức, nhận thức và trách nhiệm của người dân, mỗi dân tộc trong cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa: "Quan trọng nhất là làm sao khơi dậy được ý thức, nhận thức và trách nhiệm bảo tồn của mỗi người dân, mỗi dân tộc trong cộng đồng. Chúng tôi quan tâm thành lập các câu lạc bộ để giữ những nét đẹp truyền thống văn hóa của đồng bào. Qua câu lạc bộ, các nhóm, các hội, chính quyền sẽ quản lý chặt chẽ hơn để công tác giữ gìn bản sắc đi đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Từ những hạt nhân này, văn hóa sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, thành động lực thúc đẩy toàn xã Tân Hưng phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Ngay sau phần lễ công bố, Câu lạc bộ Văn hóa truyền thống X’tiêng Tân Hưng đã tổ chức lễ cầu an. Đây là nghi thức tâm linh truyền thống, gửi gắm ước vọng cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng tươi tốt cho toàn thể dân làng.