Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 21/5/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.



Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.



Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.



Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hoá; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.