Ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ Sáu, 11:56, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 21/5/2026 về việc tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tân Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 21/5/2026.

Ông Nguyễn Huy Dũng sinh năm 1983 tại thành phố Hà Nội, là kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân kinh tế, là chuyên gia, nhà quản lý về công nghệ và kinh tế.

Ông Nguyễn Huy Dũng từng giữ nhiều chức vụ như: Cục trưởng Cục An toàn thông tin; Cục trưởng Cục Tin học hoá; Thứ trưởng phụ trách an ninh mạng, chuyển đổi số, hạ tầng số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. 

PV/VOV.VN
Tag: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Huy Dũng bổ nhiệm nhân sự
Tin liên quan

Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
VOV.VN - Sáng 20/5, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Phó Chánh án TAND TP.HCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp
VOV.VN - Ngày 20/5, tại tỉnh Đồng Tháp, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, TAND Tối cao công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thái Hùng (SN 1983), Phó Chánh án TAND TP.HCM, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Tất Thắng làm Bí Thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
VOV.VN - Sáng ngày 20/5, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương) tổ chức hội nghị Công bố quyết định về việc chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

