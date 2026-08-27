Đạo diễn “Squid Game” trở lại màn ảnh rộng với bom tấn mới

Sau thành công toàn cầu của “Squid Game”, đạo diễn Hwang Dong-hyuk chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với dự án khoa học viễn tưởng “K.O. Club”. Đây là phim điện ảnh đầu tiên của ông kể từ “The Fortress” (2017).

Tên phim “K.O. Club” là viết tắt của “Killing Oldmen Club”, hé lộ một cuộc xung đột cực đoan giữa người trẻ và tầng lớp lớn tuổi đang thống trị xã hội.

Với câu chuyện khoa học viễn tưởng, Hwang Dong-hyuk tiếp tục khai thác những chủ đề quen thuộc như khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng xã hội và sự phân hóa thế hệ – những vấn đề từng làm nên sức hút của “Squid Game”.

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk.

“K.O. Club” quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Lee Byung-hun, Park Hae-soo, Oh Jung-se, Cho Yeo-jeong và Kim So-jin. Lee Byung-hun tiếp tục hợp tác với Hwang Dong-hyuk sau vai Front Man trong “Squid Game”.

Phim do Firstman Studio sản xuất, dự kiến khởi quay trong nửa đầu năm 2027. Với sự trở lại của Hwang Dong-hyuk và dàn sao đình đám, “K.O. Club” đang là một trong những dự án điện ảnh Hàn Quốc đáng chú ý trong thời gian tới.