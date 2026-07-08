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Sau "Squid Game", Lee Byung-hun trở thành thủ lĩnh chiến binh trong phim mới

Thứ Tư, 17:12, 08/07/2026
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VOV.VN - Sau thành công của “Squid Game”, Lee Byung-hun sẽ trở lại màn ảnh rộng với dự án hành động cổ trang “Nambeol”, đóng cùng nữ diễn viên trẻ Go Youn-jung.

Theo thông báo từ nhà sản xuất ngày 8/7, Nambeol lấy bối cảnh thời Triều đại Joseon, kể về hành trình của chín chiến binh vượt biển đến Đảo Tsushima để giải cứu những người bị bắt làm tù binh.

Trong phim, Lee Byung-hun vào vai thủ lĩnh của nhóm chiến binh – một người dày dạn trận mạc, nổi tiếng với bản lĩnh, sự quyết đoán và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Trong khi đó, Go Youn-jung hóa thân thành một cô gái mất cả gia đình vì chiến tranh. Mang theo nỗi đau và khát vọng đoàn tụ, cô lên đường tìm cách cứu người em bị quân địch bắt giữ.

Đây là lần đầu tiên Lee Byung-hun và Go Youn-jung kết hợp trong một dự án điện ảnh. Sự góp mặt của ngôi sao kỳ cựu cùng một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất Hàn Quốc hiện nay khiến bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ khi công bố.

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Lee Byung-hun và Go Youn-jung lần đầu đóng chung trong dự án phim hành động cổ trang. (Ảnh: Yonhap, MAA)

“Nambeol” cũng là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Mo-gae. Trước đó, ông được biết đến là đạo diễn hình ảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng như “12.12: The Day”, “Exhuma” và “Hunt”.

Với đề tài lịch sử, những màn chiến đấu quy mô lớn cùng dàn diễn viên thực lực, “Nambeol” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc đáng chú ý nhất trong thời gian tới. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi quay trong năm 2026.

 

Hải Hà/VOV.VN
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