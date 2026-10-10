English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Để văn hóa Mông sống cùng nhịp phát triển vùng cao

Thứ Bảy, 08:00, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa những triền ruộng bậc thang mùa vàng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, tiếng khèn Mông vẫn ngân vang, nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm vẫn được trao truyền qua các thế hệ.

Nghệ thuật khèn của người Mông là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Vừa là nhạc cụ, vừa là đạo cụ múa, tiếng khèn gắn bó với đời sống cộng đồng, xuất hiện nhiều trong lễ hội, nghi lễ và những sinh hoạt văn hóa của đồng bào Mông.

Nghệ nhân Ưu tú Thào Cáng Súa, 67 tuổi, ở Mù Cang Chải là một trong gần 20 người trên địa bàn còn biết chế tác khèn Mông. Không chỉ làm khèn, hàng tuần ông Súa còn đến các trường học, bản làng để truyền dạy cách thổi, múa khèn và kỹ thuật chế tác cho thế hệ trẻ. "Tôi thấy hiện nay các đội khèn truyền thống không còn giống chúng tôi như trước, nhưng tôi thấy vui vì có nhiều bạn trẻ quan tâm bảo tồn nét văn hóa này", ông Súa chia sẻ.

De van hoa mong song cung nhip phat trien vung cao hinh anh 1
Nghệ nhân Thào Cáng Súa chế tác khèn Mông

Từ những lớp truyền dạy của nghệ nhân, tình yêu với tiếng khèn tiếp tục được trao truyền. Tại nhiều bản làng, các câu lạc bộ khèn Mông được thành lập, tập hợp những thanh niên yêu thích loại hình nghệ thuật này. Ở bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, Sùng A Vàng cùng những người trẻ trong bản thường xuyên luyện tập. "Nếu mình không thành lập câu lạc bộ để giữ gìn thì nó sẽ mai một đi. Thanh niên người ta không có thầy dạy thì sau này sẽ mất cái này nên đi chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ để giữ gìn bản sắc", anh Vàng chia sẻ.

De van hoa mong song cung nhip phat trien vung cao hinh anh 2
Thế hệ nghệ nhân trẻ ở Mù Cang Chải

Không chỉ tiếng khèn, nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mông cũng đang được trao truyền và tạo thêm sinh kế cho người dân. Chị Lý Thị Ninh, 36 tuổi, ờ thôn Dề Thàng, xã Mù Cang Chải, là một nghệ nhân trẻ trong lĩnh vực tri thức dân gian. Từ nhỏ, chị được bà và mẹ truyền dạy cách se lanh, dệt vải, nhuộm chàm, tạo hoa văn bằng sáp ong và thêu thổ cẩm.

Cuối năm 2009, Tổ hợp tác thêu dệt thổ cẩm xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải (cũ) được thành lập với mục tiêu khôi phục nghề truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm, thu nhập cho phụ nữ địa phương. Khi đó, chị Ninh mới 19 tuổi nhưng đã được tín nhiệm làm tổ trưởng bởi có nhiều kinh nghiệm trong tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong. Đến nay, tổ hợp tác trở thành nơi những phụ nữ yêu nghề cùng nhau duy trì nghề truyền thống và phát triển các sản phẩm phục vụ thị trường.

"Mục tiêu là khôi phục lại nghề thủ công của mình. Những sản phẩm mà tôi đã từng thiết kế và đã dạy cho các chị em thì tôi là người tiêu thụ sản phẩm. Các chị em chưa ai đi học qua thiết kế, tự học, tự sáng tạo, tự may gối, ví, gối tựa, các sản phẩm treo tường và khăn trải bản; khách thích thì các chị em làm.  Mỗi tháng trung bình cũng được hơn trăm triệu. Trước chị em gặp khó khăn, giờ làm thổ cẩm thì chị em đỡ khó khăn hơn", chị Ninh bộc bạch.

De van hoa mong song cung nhip phat trien vung cao hinh anh 3
Chị Lý Thị Ninh trao đổi với các chị em về việc sản xuất sản phẩm thổ cẩm

Tại Mù Cang Chải và các xã lân cận, một số trường học cũng đưa khèn Mông, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong vào hoạt động truyền dạy cho học sinh. Cách làm này tạo thêm không gian để những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Theo ngành Văn hóa tỉnh Lào Cai, để di sản có sức sống lâu dài, điều quan trọng nhất là chính cộng đồng phải tự hào và chủ động gìn giữ những giá trị văn hóa của mình. Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Điều cốt lõi để có thể bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể chính là việc đồng bào dân tộc Mông họ tự hào về di sản của họ. Tỉnh tập trung khuyến khích người dân khôi phục và phát huy những giá trị đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Mù Cang Chải có lợi thế đặc biệt khi những giá trị văn hóa của đồng bào Mông được hình thành, lưu giữ trong không gian của Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Thiên nhiên và văn hóa vì thế tạo thành một hệ sinh thái gắn bó, bổ trợ cho nhau. "Thuận lợi ở Mù Cang Chải đó là những di sản văn hóa phi vật thể gắn với Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải nên tạo một thành một hệ sinh thái gắn bó giữa thiên nhiên và văn hóa, khiến cho các di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn một cách tự nhiên", bà Vũ Thị Mai Oanh nhấn mạnh.

De van hoa mong song cung nhip phat trien vung cao hinh anh 4
Văn hóa Mông sống cùng nhịp phát triển vùng cao

Thời điểm này, Mù Cang Chải đang bước vào mùa vàng – mùa đẹp nhất trên những triền ruộng bậc thang. Đến với vùng đất này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn có thể gặp gỡ nghệ nhân, nghe tiếng khèn, trải nghiệm nghề thủ công và khám phá những nét văn hóa Mông được gìn giữ ngay trong đời sống cộng đồng.

Khi người dân tự hào về di sản, người trẻ tiếp nối và những giá trị truyền thống được trao thêm cơ hội để tạo sinh kế, văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà tiếp tục sống cùng nhịp phát triển của vùng cao.

img_0209.jpg

11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày 8/10, không khí chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 diễn ra khẩn trương tại Điện Biên. Các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ 11 tỉnh đang tập trung luyện tập, hoàn thiện các tiết mục nghệ thuật, các gian hàng… sẵn sàng giới thiệu đến công chúng, du khách.

Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên
Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên quy tụ các đoàn đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động trình diễn khèn Mông, nghề thủ công, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa - du lịch, góp phần quảng bá bản sắc và giá trị văn hóa của đồng bào Mông.

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên quy tụ các đoàn đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động trình diễn khèn Mông, nghề thủ công, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa - du lịch, góp phần quảng bá bản sắc và giá trị văn hóa của đồng bào Mông.

Mở lối phát triển du lịch từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông
Mở lối phát triển du lịch từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

VOV.VN - Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, người Mông hôm nay đang tìm cách đưa văn hóa bước vào đời sống mới, gắn với du lịch, sản phẩm và sinh kế. Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên mở ra không gian mới để văn hóa được trao truyền, phát huy và tạo ra những giá trị mới.

Mở lối phát triển du lịch từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

Mở lối phát triển du lịch từ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông

VOV.VN - Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, người Mông hôm nay đang tìm cách đưa văn hóa bước vào đời sống mới, gắn với du lịch, sản phẩm và sinh kế. Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên mở ra không gian mới để văn hóa được trao truyền, phát huy và tạo ra những giá trị mới.

11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên
11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày 8/10, không khí chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 diễn ra khẩn trương tại Điện Biên. Các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ 11 tỉnh đang tập trung luyện tập, hoàn thiện các tiết mục nghệ thuật, các gian hàng… sẵn sàng giới thiệu đến công chúng, du khách.

11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

VOV.VN - Ngày 8/10, không khí chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 diễn ra khẩn trương tại Điện Biên. Các đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ 11 tỉnh đang tập trung luyện tập, hoàn thiện các tiết mục nghệ thuật, các gian hàng… sẵn sàng giới thiệu đến công chúng, du khách.

Tròn 3 năm xung đột tại Gaza: Hòa bình vẫn mong manh
Tròn 3 năm xung đột tại Gaza: Hòa bình vẫn mong manh

VOV.VN - Ngày 7/10 đánh dấu tròn 3 năm kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel, mở đầu cuộc xung đột tại Dải Gaza kéo dài đến nay và để lại những hệ lụy sâu rộng.

Tròn 3 năm xung đột tại Gaza: Hòa bình vẫn mong manh

Tròn 3 năm xung đột tại Gaza: Hòa bình vẫn mong manh

VOV.VN - Ngày 7/10 đánh dấu tròn 3 năm kể từ cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel, mở đầu cuộc xung đột tại Dải Gaza kéo dài đến nay và để lại những hệ lụy sâu rộng.

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng
Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

VOV.VN - Gần nửa thế kỷ mòn mỏi tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan ở Thái Nguyên đã xác định chính xác phần mộ của người thân tại Cao Bằng nhờ giám định ADN. Với người mẹ già 95 tuổi, đây là niềm an ủi lớn sau bao năm mong ngóng.

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

VOV.VN - Gần nửa thế kỷ mòn mỏi tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan ở Thái Nguyên đã xác định chính xác phần mộ của người thân tại Cao Bằng nhờ giám định ADN. Với người mẹ già 95 tuổi, đây là niềm an ủi lớn sau bao năm mong ngóng.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc