11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc Mông tại Điện Biên

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 diễn ra từ ngày 9 - 11/10, với gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Riêng Điện Biên có 101 nghệ nhân, diễn viên, thành viên tham gia các nội dung văn hóa và 62 vận động viên tham gia 6 môn thi đấu với 35 nội dung.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức tập trung tại phố đi bộ Mường Thanh, gồm: trình diễn nghệ thuật khèn Mông, giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục, giao lưu nghệ thuật và các hoạt động trải nghiệm. Cùng với các tiết mục nghệ thuật, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm là một điểm nhấn của ngày hội.

Các đoàn nghệ nhân tiến hành hợp luyện sân khấu.

Các địa phương mang đến những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa Mông các vùng miền, từ trang phục, thổ cẩm, sản phẩm thủ công truyền thống đến nông sản, đặc sản và các sản phẩm phục vụ đời. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn giúp công chúng nhận diện rõ hơn câu chuyện văn hóa phía sau mỗi sản phẩm.

Tại các gian hàng, những sản phẩm thủ công được giới thiệu cùng với câu chuyện về nghề, nguyên liệu và quá trình làm ra sản phẩm. Qua đó, những giá trị hiện diện trong đời sống thường ngày của đồng bào Mông được chuyển tải thành những sản phẩm cụ thể, có khả năng tiếp cận thị trường và du khách. Không gian ẩm thực cũng được dành để giới thiệu các món ăn truyền thống của người Mông. Du khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu cách chế biến, tập quán sinh hoạt và văn hóa ẩm thực của đồng bào…

Sắc màu văn hóa dân tộc Mông từ 11 tỉnh đang tụ hội tại Điện Biên.

Trong sáng 8/10, tại phố đi bộ Mường Thanh, các đoàn vừa tập luyện các tiết mục, vừa khẩn trương hoàn thiện gian hàng. Tiếng khèn, tiếng gọi nhau sắp xếp sản phẩm hòa cùng không khí chuẩn bị, tạo nên một không gian văn hóa Mông nhiều sắc màu ngay giữa trung tâm Điện Biên.

Nghệ nhân Phàng A Sồng có hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật khèn Mông đến từ xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho biết: Các thành viên đã có mặt tại Điện Biên, đang nỗ lực luyện tập những nội dung sẽ giới thiệu tại ngày hội. Cả đoàn rất vui mừng khi được mang bản sắc văn hóa của địa phương đến giao lưu với các đoàn trong cả nước.

Các gian hàng được hoàn thiện để giới thiệu, quảng bá văn hóa Mông tới du khách.

“Đây là một vinh dự rất lớn đối với tôi khi được mang bản sắc văn hóa của dân tộc Mông đến đây để giao lưu với các tỉnh. Sáng nay chúng tôi đến đây trong không khí phấn khởi, chuẩn bị tất cả những gì đặc trưng trong văn hóa Mông, từ trang phục, nhạc cụ đến các tiết mục văn nghệ, để mang đến ngày hội như khèn, vẽ sáp ong và các tiết mục văn hóa”, nghệ nhân Phàng A Sồng chia sẻ.

11 tỉnh hội tụ, lan tỏa bản sắc văn hóa Mông tại Điện Biên