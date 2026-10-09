Sôi nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 tại Điện Biên

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4, tổ chức tại tỉnh Điện Biên năm 2026, từ ngày 9 đến 11/10, tại phố đi bộ Mường Thanh diễn ra nhiều hoạt động như trình diễn nghệ thuật khèn, nghề thủ công truyền thống gồm dệt lanh, rèn, chạm bạc; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia ngày hội.

Sắc màu văn hóa Mông từ 11 tỉnh ở các vùng miền hội tụ tại phố đi bộ Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 quy tụ các đoàn đến từ 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi địa phương mang đến những nét văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống tinh thần, phong tục, tập quán và sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Mông ở các vùng miền.

Du khách trải nghiệm trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức, trong đó nổi bật là trình diễn nghệ thuật khèn Mông; trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa truyền thống của 11 tỉnh; trình diễn các nghề thủ công như dệt lanh, rèn, chạm bạc; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Những giá trị văn hóa gắn với đời sống, lao động và sinh hoạt cộng đồng được giới thiệu trực tiếp tới người dân và du khách.

Trình diễn nghệ thuật khèn và các nét văn hóa Mông.

Chia sẻ về các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 4 hướng tới phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống, trở thành nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Ông Trịnh Ngọc Chung nói: “Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với việc phát triển văn hóa nói chung và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có dân tộc Mông, thì chúng tôi đánh giá Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần này cũng là một hoạt động để chúng ta cụ thể hóa bằng những hành động, bằng những việc làm rất cụ thể. Trong đó, cụ thể hóa chính sách bằng những sản phẩm cụ thể. Từ những sản phẩm này, những giá trị văn hóa của dân tộc Mông tiếp tục được lưu giữ, phát triển, gắn với phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân”.

Những giá trị văn hóa gắn với đời sống, lao động và sinh hoạt cộng đồng được giới thiệu trực tiếp đến người dân, du khách.

Không khí ngày hội còn được nối dài qua các môn thể thao và trò chơi dân gian như bắn nỏ, tù lu, ném pa pao, đẩy gậy, kéo co và bóng đá nữ. Không gian trải nghiệm ẩm thực, trưng bày ảnh nghệ thuật cùng các hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa - du lịch cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm của người tham dự, đồng thời quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng du lịch của các địa phương.