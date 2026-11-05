Đêm hội thưởng trà lan tỏa văn hóa trà Thái Nguyên

Tại đêm hội, đại diện 5 vùng chè đặc sản được gọi là “Ngũ đại danh trà” của Thái Nguyên gồm Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Vô Tranh và Đồng Phúc giới thiệu các mô hình mang nét riêng của từng địa phương. Qua cách bài trí, sản phẩm và phần trình diễn, người xem có dịp tìm hiểu thêm về đặc trưng của mỗi vùng chè.

Xã Đồng Phúc mang đến lễ hội cây chè Shan tuyết cổ

Người dân hào hứng bên mô hình 5 vùng chè tiêu biểu Thái Nguyên

Chị Đặng Thị Thảo, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi và tự hào về quê hương Thái Nguyên. Không khí chương trình rất tưng bừng, sôi nổi. Tôi đặc biệt ấn tượng với mô hình của vùng chè La Bằng. Những chiếc ấm trà được trang trí rất đẹp, vừa độc đáo vừa mang nhiều ý nghĩa. Qua mỗi lần tham gia trình diễn, La Bằng đều có những nét riêng để lại ấn tượng với người xem”.

Khách nước ngoài có mặt từ sớm để trải nghiệm không gian văn hoá trà Thái Nguyên

Mỗi vùng chè chọn một cách thể hiện khác nhau, từ hình ảnh cây chè, sản phẩm đến không gian thưởng trà. Với Đồng Phúc, điểm nhấn là cây trà Shan tuyết cổ thụ. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc cho biết: “Đến với Festival Trà Thái Nguyên lần này, chúng tôi mang đến mô hình cây trà Shan tuyết cổ thụ. Tuy nhiên, đây chỉ là cây trà cao 2 mét, trong khi thực tế tại địa phương có những cây trà cao tới 15 mét. Để chuẩn bị cho mô hình và xe diễu hành này, chúng tôi đã dành gần 2 tháng với tất cả tâm huyết. Qua đó, muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, cùng nhau tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Đồng Phúc nói riêng và Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp”.

Câu chuyện về trà tiếp tục được kể qua chương trình nghệ thuật “Hương trà hội tụ”. Tiết mục mở màn “Mạch nguồn sự sống” kết hợp trình chiếu 3D Mapping với múa dân gian đương đại. Sau đó, làn điệu Then cổ “Sự tích 12 ông mặt trời” và điệu múa Tắc Xình của người Sán Chay tái hiện những nét văn hóa truyền thống, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn các vùng miền tại đêm hội thưởng trà

Nghệ thuật pha trà cũng được giới thiệu qua phần trình diễn của các trà nương trẻ. Trà nương Phạm Thúy Ngân chia sẻ về cách pha trà và mong muốn đưa văn hóa trà đến gần hơn với người trẻ: “Điều đầu tiên chúng ta cần chú ý là nhiệt độ của nước và trà. Thứ hai là phải quan sát xem trà đã ngấm đủ hay chưa. Là một người trẻ trong thế hệ hiện đại, hôm nay em muốn mang bản sắc văn hóa trà đến gần hơn với các bạn trẻ, với người dân trong và ngoài tỉnh; giới thiệu về búp trà, hương vị trà, đồng thời quảng bá những nét đẹp của quê hương mình”.

Từ các làn điệu dân ca vùng Việt Bắc, chương trình mở rộng sang những loại hình nghệ thuật của nhiều địa phương như hát xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh, xẩm Hà Nội, ví giặm xứ Nghệ và cồng chiêng Tây Nguyên. Phần trình diễn di sản trong nước khép lại với “Dạ cổ hoài lang” của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

Đêm hội thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách

Không gian giao lưu quốc tế nối tiếp với hoạt cảnh trà đạo kết hợp múa trống Nhật Bản, tiết mục “Hái trà, mời trà” tái hiện văn hóa thưởng trà Long Tỉnh của Trung Quốc và tiết mục “Nhân duyên” do đoàn nghệ thuật Hàn Quốc biểu diễn. Những phần trình diễn này đưa khán giả đến với cách thưởng trà và nghệ thuật của một số quốc gia.

Ông Lý Phong Kim, xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Về pha trà thì chúng tôi vẫn giữ theo phong tục, cách thức truyền thống của người Việt Nam. Mong muốn là giới thiệu trà ngon của Thái Nguyên đến với bạn bè quốc tế, để mọi người hiểu hơn về chè Thái Nguyên. Bởi trà không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn có những giá trị tốt cho sức khỏe con người”.

Trà nương giới thiệu tinh hoa trà Thái Nguyên đến đại biểu, du khách

Qua phần giới thiệu các vùng chè, trình diễn pha trà và giao lưu nghệ thuật, Đêm hội thưởng trà tạo thêm cơ hội để người dân, du khách tìm hiểu về văn hóa trà Thái Nguyên. Những câu chuyện từ người làm chè và các tiết mục trong chương trình cũng góp phần giới thiệu sản phẩm, bản sắc của địa phương tới công chúng trong nước và quốc tế.