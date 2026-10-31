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Diễn đàn kinh tế trà quốc tế mở thêm cơ hội cho trà Thái Nguyên

Thứ Bảy, 19:30, 31/10/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngày 31/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 với chủ đề “Từ di sản trà đến kinh tế trà toàn cầu” để cùng trao đổi giải pháp kết nối thị trường, công nghệ và đầu tư cho ngành trà.


Tại Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026 trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, đại diện các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trong, ngoài nước thảo luận tập trung vào quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên và trà Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ; xúc tiến thương mại, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư vào chế biến, logistics, thương mại điện tử, du lịch trà. Diễn đàn cũng giới thiệu Bản đồ số hóa hệ sinh thái trà Thái Nguyên, công cụ kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

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Diễn đàn Kinh tế Trà Quốc tế 2026, Thái Nguyên kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế về vùng nguyên liệu, văn hóa và thương hiệu trà...

Với doanh nghiệp địa phương, cơ hội hợp tác quốc tế có ý nghĩa thiết thực nếu giúp sản phẩm tìm thêm đầu ra. Bà Nguyễn Thị Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chè Hà Thái chia sẻ: “Tôi là một người con sinh ra ở xứ Trà và cũng làm trà gần 60 năm rồi. Tôi rất kỳ vọng Festival lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế. Với sự chứng kiến, tham gia của bạn bè các nước, chúng tôi tin tưởng sản phẩm trà của mình sẽ có cơ hội lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới”.

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Đại biểu quốc tế dự diễn đàn.

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu trao đổi về liên kết chuỗi giá trị, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và việc bảo đảm lợi ích cho người trồng chè. Trong khuôn khổ diễn đàn, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế ký các thỏa thuận hợp tác về đầu tư dây chuyền sản xuất Tencha, Matcha; chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển vùng nguyên liệu và liên kết bao tiêu. Một số nội dung khác hướng tới xây dựng thương hiệu, mở rộng phân phối, xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Bắc Mỹ; ứng dụng công nghệ cao, số hóa và trí tuệ nhân tạo trong canh tác, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.

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Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp...

Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, chế biến, văn hóa và kinh tế trà của Việt Nam. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ để đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ngành trà theo hướng hiện đại, bền vững.

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Nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, tập trung vào đầu tư dây chuyền sản xuất tại diễn đàn.

Ông Tetsuo Ohashi, đại diện đến từ Okinawa, Nhật Bản cho rằng, những điểm tương đồng trong văn hóa và sản xuất trà có thể tạo cơ sở cho việc trao đổi kinh nghiệm giữa hai địa phương: “Okinawa cũng có hoạt động sản xuất trà, trong đó có trà đen. Với những nét tương đồng về văn hóa và truyền thống sản xuất trà, tôi mong muốn thúc đẩy giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác với các đơn vị sản xuất trà tại Thái Nguyên”.

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Mở ra cơ hội mới cho trà Việt trên trường quốc tế.

Ông Sean Lâm, Chủ tịch Công ty Cross Border Ventures, kỳ vọng các đối tác nước ngoài sẽ tìm hiểu sâu hơn về trà và văn hóa địa phương, đồng thời kết nối sản phẩm với thị trường Hoa Kỳ: “Tôi thấy đây là một chương trình rất hay. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đối tác nước ngoài đến Thái Nguyên, cùng đồng hành, tìm hiểu văn hóa trà và con người địa phương, qua đó thúc đẩy đưa sản phẩm trà Thái Nguyên vào thị trường Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu và các yêu cầu của thị trường này”.

Các thỏa thuận về công nghệ, vùng nguyên liệu, bao tiêu và phân phối đã đặt ra những đầu việc cụ thể sau diễn đàn. Việc triển khai đến đâu sẽ quyết định khả năng mở rộng thị trường và phần giá trị mà người trồng chè nhận được từ chuỗi sản xuất, tiêu thụ.

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Người làm chè Thái Nguyên trước thềm Festival Trà Quốc tế

VOV.VN - Festival Trà Quốc tế Thái Nguyên đang đến gần, các vùng chè, hợp tác xã và người dân tích cực chỉnh trang không gian, hoàn thiện sản phẩm đón khách. Người làm chè kỳ vọng mở rộng thị trường, được hỗ trợ kỹ thuật, thiết bị để nâng cao chất lượng và ổn định đầu ra.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
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