Khi trà Thái Nguyên thăng hoa trong nghệ thuật ẩm thực

Với chủ đề “30 món ngon - Ngàn sắc vị Trà”, Liên hoan giới thiệu 30 món ăn sáng tạo từ nguyên liệu trà Thái Nguyên, kết hợp kỹ thuật chế biến và nguyên liệu đặc trưng các vùng miền, tạo nên sự đa dạng về hương vị và cách trình bày.

Nổi bật là các món bê quay trà xanh, lươn cuộn trà xanh, cá ngừ xông khói trà xanh, salad tôm quê lá chè… cùng những màn trình diễn chế biến độc đáo như phở trà cuộn ba miền, bánh mì trà xanh khổng lồ nặng 10kg, thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ mang đến trải nghiệm ẩm thực mới lạ, Liên hoan còn tôn vinh sự sáng tạo, khẳng định giá trị của trà trong văn hóa ẩm thực, đồng thời quảng bá sản phẩm và tiềm năng du lịch xứ Trà Thái Nguyên.

Chương trình thu hút hơn nhiều nghệ nhân, đầu bếp trong nươc và quốc tế

Anh Trần Đại Cương, Hợp tác xã Du lịch Hồ Ghềnh Chè, Thái Nguyên cho biết: “Hợp tác xã của mình thì ngày hôm nay mang đến bốn món ăn là lợn bản hấp trà xanh, tôm sông chiên búp trà và nộm búp trà tôm sông cùng với cả cá kho trà xanh. Đây cũng là những món ăn đã nằm trong 135 món ăn tinh hoa ẩm thực xứ trà Thái Nguyên được công nhận vào năm 2024. Những món ăn đây không chỉ là tinh thần mà còn là câu chuyện sản phẩm của một vùng đất du lịch, từ bản chất của những người nông dân, của bà con trong vùng hồ của mình tự sáng tác và tự làm ra”.

Chương trình thu hút hơn 30 nghệ nhân, đầu bếp, đại diện nhà hàng trong nước như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Đồng Nai, thành phố Huế… cùng các đầu bếp quốc tế đến từ Hàn Quốc, Mexico.

Từ nguyên liệu trà truyền thống, các nghệ nhân đã sáng tạo, giới thiệu nhiều món ăn hấp dẫn, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối nghệ nhân trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá giá trị văn hóa trà, ẩm thực và du lịch Thái Nguyên.

Các phần trình diễn thu hút sự quan tâm của du khách

“Tôi đã sinh sống tại Thái Nguyên được bốn năm và rất ấn tượng với không gian ẩm thực đặc biệt này. Các món ăn được sáng tạo từ trà mang đến những hương vị rất mới lạ, độc đáo. Sự kết hợp hài hòa giữa trà với các nguyên liệu khác tạo nên nét hấp dẫn riêng, khiến tôi thực sự thích thú và muốn khám phá nhiều hơn", anh Mike, đến từ Mexico bày tỏ.

Người dân và du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình chế biến, giao lưu với các nghệ nhân, đầu bếp mà còn trực tiếp trải nghiệm, thưởng thức những món ăn sáng tạo từ trà. Qua đó, Liên hoan góp phần lan tỏa thông điệp: trà Thái Nguyên không chỉ là thức uống truyền thống mà còn là nguồn nguyên liệu giàu tiềm năng, có thể kết hợp đa dạng trong chế biến ẩm thực.

Thông qua kết nối nghệ nhân, đầu bếp, nhà hàng trong và ngoài nước, tỉnh Thái Nguyên hướng tới xây dựng thương hiệu các món ăn từ trà và văn hoá trà

Chị Dương Thị Lan, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Đến với không gian ẩm thực tại phố đi bộ, khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp, tôi rất bất ngờ khi được khám phá nhiều món ăn được chế biến từ trà mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Thái Nguyên có nguồn nguyên liệu trà rất phong phú, qua bàn tay sáng tạo của các đầu bếp đã tạo nên những món ăn vừa ngon, vừa độc đáo. Sau khi được thưởng thức, tôi cũng muốn tìm hiểu và thử chế biến những món ăn từ trà xanh Thái Nguyên để mang đến hương vị mới lạ cho bữa cơm gia đình”.

Du khách chụp ảnh cùng chiếc bánh mì khổng lồ từ nguyên liệu trà xanh (Ảnh Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên)

“Tinh hoa ẩm thực xứ Trà - Hội tụ và lan tỏa” không chỉ góp phần quảng bá sự phong phú, độc đáo của ẩm thực trà mà còn mở ra hướng khai thác mới giá trị cây chè Thái Nguyên. Thông qua kết nối nghệ nhân, đầu bếp, nhà hàng trong và ngoài nước, tỉnh Thái Nguyên hướng tới xây dựng thương hiệu các món ăn từ trà, khuyến khích đưa vào thực đơn phục vụ thường xuyên, đồng thời chia sẻ, chuyển giao công thức chế biến cho các cơ sở kinh doanh. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm ẩm thực đặc trưng, góp phần nâng tầm giá trị cây chè và làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch của vùng đất xứ Trà.