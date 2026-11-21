Hoạt động do không gian sáng tạo Phố Bên Đồi phối hợp cùng nghệ sĩ Ân Trịnh và Nathan Syed-Tollan thực hiện nhằm thực hành âm nhạc và mở rộng không gian biểu diễn sáng tạo trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO.

Đêm nhạc cộng đồng “Đôi bờ tĩnh lặng” có sự kết hợp đặc biệt của piano, saxophone và đàn bầu.

Đêm nhạc cộng đồng “Đôi bờ tĩnh lặng”, giới thiệu EP đầu tay cùng tên của nghệ sĩ đa nhạc cụ Ân Trịnh, kết hợp cùng các tác phẩm bản hòa âm gốc của cô và Nathan Syed-Tollan nghệ sĩ người Scotland. Lấy cảm hứng từ cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa đa dạng, âm nhạc của sự kiện là sự hòa quyện giữa các sáng tác cổ điển đương đại, jazz, thực nghiệm và âm hưởng truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ Ân Trịnh và Nathan Syed-Tollan biểu diễn tại đêm nhạc.

Tại chương trình các tác phẩm, như: Hò ra khơi; Lý ngựa ô; Đôi bờ tĩnh lặng; Những điều chưa nói… được trình diễn qua sự kết hợp của piano, saxophone và đặc biệt là đàn bầu truyền thống đã mở ra một cuộc đối thoại bằng âm thanh về chủ đề di sản, sự chuyển đổi và bản sắc văn hóa. Đây cũng là lăng kính phản ánh trải nghiệm cá nhân Ân Trịnh với tư cách là một nghệ sĩ gốc Việt sinh sống tại Úc và Scotland.

Nghệ sĩ Ân Trịnh chia sẻ cảm xúc về vẻ đẹp của âm thanh truyền thống.

Anh Nguyễn Trung Hiền, nhà sáng lập không gian sáng tạo Phố Bên Đồi, cho biết, hoạt động không chỉ tôn vinh đa dạng văn hóa mà còn góp phần thúc đẩy hệ sinh thái nghệ thuật bền vững, đóng góp vào sự phát triển âm nhạc của Đà Lạt.

Nghệ sĩ Ân Trịnh và Nathan Syed-Tollan đón nhận nhiều tình cảm của người hâm mộ sau đêm diễn.

“Với tinh thần mong muốn kết nối Đà Lạt với quốc tế cũng như quốc tế với Đà Lạt thông qua âm nhạc kết nối mọi người lại với nhau hai nghệ sĩ đã đến đây và hai bạn không chỉ là nghệ sĩ mà còn là nhà giáo dục âm nhạc. Đây cũng là một mong muốn đưa những dự án âm nhạc chất lượng cao với những nghệ sĩ có tên tuổi đến với cộng đồng yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật tại Đà Lạt. Xa hơn nữa Phố Bên Đồi cũng mong muốn duy trì các hoạt động một cách đều đặn cũng như là không gian sáng tạo ở đây để giúp cho mọi người tiếp cận dễ hơn trong lĩnh vực âm nhạc”, anh Nguyễn Trung Hiền chia sẻ.