Di sản thế giới Stonehenge mở tour tham quan đặc biệt

Theo cơ quan quản lý di sản của Anh - English Heritage, di sản thế giới Stonehenge (Anh) đã đón hàng triệu du khách kể từ khi trở thành điểm tham quan có bán vé. Tuy nhiên, tour thiết kế riêng để tham quan toàn bộ khu di tích này thường chỉ dành cho các nguyên thủ quốc gia, người nổi tiếng và những vị khách cao cấp.

Trong những ngày bình thường, khu di tích luôn đông đúc với các đoàn khách tham quan. Du khách hiếm khi có cơ hội chụp ảnh, quay video hay tìm hiểu kỹ hơn về các phiến đá mà không bị xao nhãng bởi đám đông.

Vòng tròn đá cổ Stonehenge, Vương quốc Anh. Nguồn: Reuters

Trong tháng 8/2026, English Heritage triển khai chương trình đặc biệt, mỗi ngày sẽ có một cơ hội tham quan 20 phút hoàn toàn riêng tư bên trong vòng tròn đá vào buổi sáng, trước khi địa điểm này mở cửa cho công chúng. Bất kỳ ai đặt vé tham quan Stonehenge qua trang web của English Heritage ít nhất 72 giờ trước chuyến thăm, sẽ tự động được tham gia vào chương trình bốc thăm may mắn hàng ngày. Trải nghiệm độc đáo này không tính thêm phí.

"Đây là cơ hội có một không hai để đứng giữa những khối đá cổ xưa mà không có ai khác xung quanh, đắm mình trong bầu không khí yên tĩnh và sự linh thiêng của địa điểm tuyệt vời này", bà Georgia Butters, Trưởng bộ phận điều hành Stonehenge của English Heritage cho biết.

Chuyến tham quan riêng tư mang đến cơ hội hiếm hoi để du khách chiêm ngưỡng những chi tiết thường bị bỏ lỡ nếu chỉ ghé thăm thông thường, từ quy mô đồ sộ của các khối đá khổng lồ đến những hình khắc cổ xưa không thể nhìn thấy theo tuyến tham quan công cộng. Điều đặc biệt là sẽ không có du khách nào khác trong thời gian tham quan riêng tư, ngoài một thành viên của đội ngũ Stonehenge đi cùng người may mắn để giải đáp thêm về lịch sử và công tác bảo tồn của địa điểm này.