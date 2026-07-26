Thêm một di tích của Nhật Bản được ghi danh là di sản thế giới của UNESCO

Di tích của Nhật Bản được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban di sản thế giới đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc là quần thể di tích Asuka-Fujiwara ở cố đô Nara thuộc vùng Kansai, Nhật Bản.

Nhiều phế tích thuộc quần thể di tích Asuka-Fujiwara vẫn tồn tại trong lòng các khu dân cư. (Ảnh: Jiji Press)

Asuka-Fujiwara là tập hợp các di tích cung điện, đô thị, chùa chiền và lăng mộ cổ từ cuối thời kỳ Asuka đến đầu thời kỳ Nara, vào khoảng năm 592 đến năm 710 và cũng là nơi nhà nước phong kiến luật pháp đầu tiên của Nhật Bản hình thành, phát triển.

Quần thể di tích Asuka-Fujiwara. (Ảnh: Jiji Press)

Quần thể này có 2 hợp phần chính là vùng Asuka - nơi đặt các hành cung của vua chúa từ thời nhà vua Suiko đến nhà vua Temmu, nổi tiếng với cung điện Asuka-Itabukimiya, cung điện Asuka-Kiyomiharura…, và khu đô thị Fujiwara - kinh đô theo thế bàn cờ chính thức đầu tiên của Nhật Bản, được xây dựng từ năm 694 đến 710 trước khi dời đô sang Heijo.

Một phần nhỏ của quần thể di tích Asuka-Fujiwara. (Ảnh: Jiji Press)

Việc UNESCO ghi danh Asuka-Fujiwara đã đưa số di sản thế giới của riêng Nara lên 4 di tích và đưa tổng số di sản của cả Nhật Bản lên con số 27. Đây được coi là niềm tự hào của người dân địa phương và là niềm vui chung của tất cả người dân Nhật Bản, lồng trong cam kết và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.