Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận kho tàng di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống như chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa cử và quốc phòng.

Theo ban tổ chức, hệ thống thư tịch triều Nguyễn là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về một giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

Bộ sưu tập trưng bày do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu, được hình thành qua quá trình sưu tầm lâu dài, trong đó có sự đóng góp của nhiều cá nhân yêu di sản. Các nhóm tư liệu tiêu biểu gồm thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn, tài liệu về văn hóa – nghệ thuật, giáo dục khoa cử và hệ thống văn bản hành chính triều đình.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đây là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu về triều Nguyễn, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị tri thức từ di sản chữ viết. Triển lãm cũng là dịp tri ân những cá nhân đã gìn giữ và trao tặng các tài liệu quý cho bảo tàng.

Với 34 bản cổ thư được giới thiệu, trong đó có nhiều hiện vật hiếm, triển lãm mang đến công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản tư liệu, qua đó hiểu thêm giá trị tri thức của tiền nhân, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” diễn ra đến hết ngày 24/4.