Giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

Chủ Nhật, 09:01, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 18/4, tại Cơ Mật Viện, Tam Tòa, phường Phú Xuân, TP. Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư”. Đây là hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 – Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng”, đồng thời hướng đến Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” giới thiệu 34 bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận kho tàng di sản tư liệu đồ sộ, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống như chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa cử và quốc phòng.

gioi thieu 34 ban sach quy va co thu cua trieu nguyen hinh anh 1
Triển lãm giới thiệu nhiều bản sách quý và cổ thư của triều Nguyễn

Theo ban tổ chức, hệ thống thư tịch triều Nguyễn là nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ nghiên cứu lịch sử mà còn giúp công chúng hiểu rõ hơn về một giai đoạn phát triển quan trọng của đất nước.

gioi thieu 34 ban sach quy va co thu cua trieu nguyen hinh anh 2
Nhiều cổ thư, di sản tư liệu quý hiếm của triều Nguyễn được giới thiệu đến công chúng.

Bộ sưu tập trưng bày do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu, được hình thành qua quá trình sưu tầm lâu dài, trong đó có sự đóng góp của nhiều cá nhân yêu di sản. Các nhóm tư liệu tiêu biểu gồm thơ văn ngự chế của các vua Nguyễn, tài liệu về văn hóa – nghệ thuật, giáo dục khoa cử và hệ thống văn bản hành chính triều đình.

gioi thieu 34 ban sach quy va co thu cua trieu nguyen hinh anh 3
Triển lãm mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận nguồn tư liệu giá trị, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tôn vinh di sản thư tịch cung đình

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đây là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu về triều Nguyễn, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị tri thức từ di sản chữ viết. Triển lãm cũng là dịp tri ân những cá nhân đã gìn giữ và trao tặng các tài liệu quý cho bảo tàng.

gioi thieu 34 ban sach quy va co thu cua trieu nguyen hinh anh 4
Nhiều sách cổ được trưng bày tại triển lãm

Với 34 bản cổ thư được giới thiệu, trong đó có nhiều hiện vật hiếm, triển lãm mang đến công chúng cơ hội tiếp cận gần hơn với di sản tư liệu, qua đó hiểu thêm giá trị tri thức của tiền nhân, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm “Chuyện kể từ những trang cổ thư” diễn ra đến hết ngày 24/4.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

Huế giải quyết bài toán trụ sở dôi dư

VOV.VN - Sau khi thành phố Huế di dời cơ quan Nhà nước về khu hành chính tập trung và sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, hàng loạt trụ sở bỏ hoang. Toàn thành phố hiện còn 285 cơ sở nhà, đất dôi dư, không chỉ gây lãng phí tài sản công mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Cứu bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm

Cứu bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm

Cứu bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm

VOV.VN - Một ca bệnh hiếm gặp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xử trí thành công bằng kỹ thuật nội soi can thiệp, khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng dài gần 20cm.

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

Huế giữ rừng giữa cao điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt

VOV.VN - Thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39 - 40°C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống cháy rừng.

