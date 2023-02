Lễ Tế Xuân Quý Mão tại đình Lạc Giao

Lễ Tế Xuân còn gọi là lễ Cầu an, là một trong những nghi lễ văn hóa truyền thống được tổ chức hàng năm tại đình Lạc Giao (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Nghi lễ do đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức truyền thống, dâng các lễ vật, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cầu cho một năm mới làm ăn thuận lợi, may mắn.

Lễ Tế Xuân do đội tế Nam Quan thực hiện theo nghi thức truyền thống.

Theo ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, lễ Tế Xuân không chỉ đơn thuần là dịp để bà con sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tạo nên tình đoàn kết, tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất mới, hướng đến việc khôi phục những giá trị văn hóa của người Việt xưa; qua đó giáo dục thế hệ trẻ ý thức giữ gìn những nét văn hóa cổ truyền của dân tộc.

Người dân và du khách đến dâng hương, dự lễ.

Ông Đinh Một cho biết: "Để phát huy giá trị của đình Lạc Giao thì phải để cho nó sống, sống trong lòng công chúng. Từ đó là phối hợp với các cụ bô lão ở đây, hàng năm duy trì đều đặn 2 lễ tế theo nghi thức truyền thống. Hiện nay Đắk Lắk chưa có nơi thờ Hùng Vương thì nơi đây lại được vinh dự tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Việc tổ chức các nghi lễ thì bà con nhân dân tại Buôn Ma Thuột rất ủng hộ. Những ngày này họ đến rất đông"./.