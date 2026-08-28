Tàu di sản Huế - Phong Nha khởi hành chuyến đầu tiên

Sáng nay (28/8), tại ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ), đoàn tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình di sản thế giới” đã khởi hành chuyến đầu tiên, đánh dấu việc chính thức đưa tàu du lịch di sản vào khai thác. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển Ngành Đường sắt Việt Nam (1881–2026).

Chuyến tàu du lịch di sản đầu tiên bắt đầu lăn bánh

Đoàn tàu di sản Huế - Phong Nha do Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức, vận hành đôi tàu HQ1 và HQ2 trên tuyến đường sắt Huế - Thọ Lộc (Phong Nha). Tuyến hành trình di sản thế giới dài khoảng 190 km, kết nối trực tiếp 2 trung tâm du lịch, nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng, đón trả khách đều là cửa ngõ dẫn đến những điểm đến du lịch nổi bật như: Quần thể di tích Cố đô Huế, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, Đồng Hới, Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu du lịch di sản đón 306 hành khách lên tàu xuất phát từ ga Đồng Hới đi thành phố Huế.

Hành khách trải nghiệm chuyến tàu du lịch di sản

Khai trương chuyến đầu tiên tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha Hành trình di sản thế giới

Khởi hành chuyến tàu đầu tiên, đánh dấu việc chính thức đưa tàu du lịch di sản vào khai thác

Đoàn tàu gồm 8 toa, trong đó 5 toa được trang bị ghế xoay chiều, hành khách có thể ngắm cảnh thiên nhiên miền Trung qua ô cửa con tàu. Toa VIP có không gian trang nhã, sang trọng, ưu tiên sự riêng tư với 24 chỗ ngồi; hành khách được phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống miễn phí. Giá vé 760.000 đồng/chỗ đối với toa VIP và 420.000 đồng/chỗ đối với toa phổ thông. Trên tàu có toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP. Đặc biệt, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên đưa vào khai thác toa dịch vụ giải trí đa năng. Hành khách có thể xem phim, ngồi ghế massage thư giãn hay thuê áo dài chụp ảnh check-in hoặc trải nghiệm dịch vụ may veston cao cấp lấy ngay.

Lễ khai trương đoàn tàu du lịch Cố đô Huế - Phong Nha Hành trình Di sản thế giới

Đoàn tàu di sản đang áp dụng chính sách giảm vé trong thời gian khai trương. Hành khách có vé tàu di sản Huế - Phong Nha cũng được hưởng ưu đãi giảm giá hấp dẫn từ các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế như phí tham quan, dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương

Toa VIP có không gian trang nhã, sang trọng, ưu tiên sự riêng tư với 24 chỗ ngồi

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn tàu góp phần hình thành sản phẩm du lịch “Hành trình di sản thế giới - Đa trải nghiệm dịch vụ”, kết nối chiều sâu văn hóa với kỳ quan thiên nhiên; mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế và góp phần giảm tính thời vụ của du lịch. Theo ông Hoàng Xuân Tân, năm 2026, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình; năm 2027, tỉnh Quảng Trị đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Việt Nam. Đây là những sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, tăng cường liên kết với thành phố Huế và các địa phương trong khu vực.

“Đoàn tàu “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới” mở ra khả năng tiếp cận thị trường dân cư khoảng 3,2 triệu người của hai địa phương, đồng thời kết nối với nguồn khách du lịch trong nước và quốc tế dự kiến khoảng 18 triệu lượt đến Huế và Quảng Trị trong năm 2026, lên tới 20 triệu trong những năm tiếp theo”.