Huế quan tâm giữ chân du khách dịp lễ 2/9

Những ngày cuối tháng 8, tại khu vực Cửa Ngăn, Đại Nội Huế, không khí đón khách đã bắt đầu nhộn nhịp. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chuẩn bị các phương án về nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn cho du khách.

Các lễ hội cung đình Huế

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo trải nghiệm phong phú cho du khách trong những ngày nghỉ lễ.

“Dịp lễ 2/9 năm nay, ngoài chương trình âm nhạc quốc tế Huế Wonderverse, Trung tâm cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lồng ghép các chương trình tôn vinh học sinh giỏi và tổ chức Lễ hội Truyền Lô tại Quảng trường Ngọ Môn. Bên cạnh đó, tại các khu di sản, Trung tâm cũng tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ du khách như tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các chương trình lễ đổi gác, các chương trình biểu diễn Nhã nhạc - âm nhạc cung đình”, ông Sơn cho biết.

Du khách chèo sup trên phá Tam Giang

Du khách tham quan Đại Nội Huế

Dự kiến, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Huế đón hơn nửa triệu lượt khách, công suất phòng bình quân đạt khoảng 80%. Riêng các ngày 29 đến 31/8, công suất phòng có thể lên khoảng 95%, một số cơ sở lưu trú kín phòng. Ngành Du lịch thành phố yêu cầu các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng và điểm tham quan chủ động nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết và bán đúng giá, không tùy tiện tăng giá, ép giá hoặc gây phiền hà cho du khách. Lực lượng chức năng cũng tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thành phố Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp lễ, phục vụ người dân và du khách.

Du khách thưởng thức ẩm thực Huế

Đặc sản Huế phục vụ du khách

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đang nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm du lịch về đêm để giữ chân du khách lâu hơn.

“Từ trước đến nay, ngoài mua vé vào tham quan di tích, các hoạt động có thể giữ khách lại về đêm gần như chưa được khai thác. Chúng tôi đang xây dựng nội dung về show thực cảnh, chọn địa điểm để tổ chức show Bún bò Huế, show thực cảnh Hổ Quyền, phục hồi lại trận chiến giữa voi và hổ. Ngoài ra còn có một số nội dung như tổ chức Cung Yến và Nhã nhạc có bán vé trong Đại Nội Huế vào ban đêm. Chúng tôi hy vọng rằng với việc mở cửa về đêm và các sự kiện được tổ chức trong dịp lễ sẽ thu hút du khách”, ông Giang cho biết thêm.