English
/ DI SẢN
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thảo Cầm Viên Sài Gòn có thêm 46 Cây Di sản Việt Nam

Thứ Sáu, 22:53, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa có thêm 46 cây thuộc 18 loài được công nhận Cây Di sản Việt Nam, nâng tổng số lên 54 cây, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, giá trị lịch sử và ký ức xanh giữa lòng TP.HCM.

Ngày 11/9, Thảo Cầm Viên Sài Gòn giới thiệu đến công chúng quần thể 46 cây vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Các cây thuộc 18 loài, nằm rải rác trong khuôn viên, mang những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và bảo tồn nguồn gen.

Trước đó, tháng 12/2024, tám cây gồm một giáng hương, một tung và sáu xà cừ đã được công nhận. Sau quá trình tiếp tục rà soát, đo đạc và hoàn thiện hồ sơ trong năm 2026, Thảo Cầm Viên có thêm 46 cây đạt tiêu chí, nâng tổng số Cây Di sản Việt Nam tại đây lên 54.

thao cam vien sai gon co them 46 cay di san viet nam hinh anh 1
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam (đầu tiên từ trái sang) dự lễ giới thiệu quần thể Cây Di sản, ngày 11/9

Danh mục được công nhận lần này cho thấy sự phong phú của bộ sưu tập thực vật. Bên cạnh những loài bản địa như kơ nia, cóc rừng, chì vẽ, trám mũi nhọn, mù u, sao đen và tung, còn có các loài được đưa về Việt Nam từ nhiều khu vực trên thế giới như cao su, gõ dầu, tếch, me tây và xà cừ. Mỗi cây là một tư liệu sống về quá trình sưu tập, gây trồng và thích nghi của thực vật trong môi trường đô thị phương Nam.

Nổi bật trong số đó là cây cao su mang số hiệu 881, cá thể cao su duy nhất còn lại tại Thảo Cầm Viên. Cây thuộc loài Hevea brasiliensis, gắn với dấu mốc năm 1897 khi cao su được đưa vào Việt Nam để thử nghiệm. Từ những mầm cây đầu tiên tại Sài Gòn, ngành cao su dần hình thành và trở thành một ngành kinh tế quan trọng. Vì vậy, cây không chỉ có giá trị sinh học mà còn là chứng tích của lịch sử kinh tế.

thao cam vien sai gon co them 46 cay di san viet nam hinh anh 2
Cây xà cừ vừa được công nhận là Cây Di sản

Một số cá thể khác tạo dấu ấn bởi sự hiếm gặp. Cây cóc rừng nằm gần khu nuôi cọp trắng; cây chì vẽ hiện diện bên khu gấu; kơ nia với bộ rễ bám sâu gợi nhắc không gian văn hóa Tây Nguyên; cây thị có tuổi thọ cao, quả chín thơm và gắn với ký ức văn hóa dân gian. Những cây này giúp khách tham quan tiếp cận kiến thức thực vật qua các câu chuyện gần gũi thay vì chỉ qua tên khoa học.

Trong khi đó, các nhóm cây có số lượng lớn tạo nên diện mạo đặc trưng của Thảo Cầm Viên. 9 cây dầu rái vươn thành tầng cây cao, đại diện cho hệ thực vật rừng nhiệt đới bản địa. 17 cây xà cừ có tán rộng, sức sống bền bỉ, gắn với quá trình quy hoạch cảnh quan khuôn viên. Ba cây me chua và ba cây me tây vừa che bóng, vừa góp phần điều hòa vi khí hậu và cải thiện môi trường đô thị.

thao cam vien sai gon co them 46 cay di san viet nam hinh anh 3
Việc nhiều cây cổ thụ được gắn biển Cây Di sản là sự kiện rất ý nghĩa trong hành trình kiến tạo mảng xanh của TP.HCM

Không chỉ tạo bóng mát, nhiều loài còn có giá trị nghiên cứu và sử dụng truyền thống. Chiêu liêu nước giàu tannin tự nhiên; hạt mù u chứa các hợp chất sinh học được nghiên cứu về đặc tính chống viêm; sống rắn thơm có khả năng cải tạo đất; gõ mật là nguồn gen gỗ quý; mù u với hệ rễ bám sâu góp phần bảo vệ bờ kênh rạch. Việc giữ gìn các cá thể lâu năm vì thế đồng thời bảo tồn nguồn vật liệu quý cho giáo dục và khoa học.

Danh hiệu Cây Di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận tuổi đời hay kích thước của cây, mà còn nhấn mạnh mối liên hệ giữa thiên nhiên với lịch sử cộng đồng. Những cổ thụ này đã chứng kiến sự thay đổi của Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều thế hệ, từ vùng đất còn thưa thớt công trình đến một đô thị hiện đại. 

Theo Thảo Cầm Viên Sài Gòn, việc công nhận và giới thiệu các Cây Di sản là cơ sở để tăng cường chăm sóc, theo dõi sức khỏe cây, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và cảnh quan. Các điểm Cây Di sản cũng mở ra một hành trình tham quan mới, nơi du khách có thể chụp ảnh, tìm hiểu đặc điểm từng loài và lan tỏa tình yêu thiên nhiên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua những con số

Trải qua 162 năm hình thành và phát triển (1864-2026), Thảo Cầm Viên Sài Gòn đảm nhiệm vai trò bảo tồn, giáo dục, nghiên cứu và phát triển nguồn gen động, thực vật. Hiện nơi đây chăm sóc hơn 1.940 cá thể động vật thuộc 117 loài và có trên 2.300 cây xanh thuộc 310 loài, trong đó hơn 700 cây lâu năm.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026
Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026

VOV.VN - Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt Thăng Hoa” mang đến hành trình khám phá dòng chảy văn hóa cổ truyền trong không gian đương đại ngay giữa trung tâm TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 27/4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với khung giờ miễn phí tham gia các hoạt động lễ hội từ 17h - 21h.

Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026

Hành trình về cội nguồn qua Lễ hội Sắc màu Văn hóa 2026

VOV.VN - Lễ hội Sắc màu Văn hóa lần 2 với chủ đề “Bách Việt Thăng Hoa” mang đến hành trình khám phá dòng chảy văn hóa cổ truyền trong không gian đương đại ngay giữa trung tâm TP.HCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 22 - 27/4 tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, với khung giờ miễn phí tham gia các hoạt động lễ hội từ 17h - 21h.

“Nghe lá hoa kể chuyện” - Khoảng lặng xanh giữa nhịp sống đô thị
“Nghe lá hoa kể chuyện” - Khoảng lặng xanh giữa nhịp sống đô thị

VOV.VN - Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện” đang diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ ngày 10 đến 18/01/2026. Đây là một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào đón Tết cổ truyền, thông qua việc giới thiệu các dòng kiểng lá, cây cảnh cùng những tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo.

“Nghe lá hoa kể chuyện” - Khoảng lặng xanh giữa nhịp sống đô thị

“Nghe lá hoa kể chuyện” - Khoảng lặng xanh giữa nhịp sống đô thị

VOV.VN - Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề “Nghe lá hoa kể chuyện” đang diễn ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn từ ngày 10 đến 18/01/2026. Đây là một điểm nhấn mới trong chuỗi hoạt động chào đón Tết cổ truyền, thông qua việc giới thiệu các dòng kiểng lá, cây cảnh cùng những tác phẩm nghệ thuật sân vườn độc đáo.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Thảo Cầm Viên, miễn phí vé buổi tối
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Thảo Cầm Viên, miễn phí vé buổi tối

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 30/12 đến 4/01/2026, Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng năm mới 2026 mang đến không gian giao lưu đa văn hóa, trình diễn nghệ thuật, cosplay, workshop trải nghiệm, góp phần thu hút người dân và du khách trong dịp chào năm mới.

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Thảo Cầm Viên, miễn phí vé buổi tối

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa Quốc tế tại Thảo Cầm Viên, miễn phí vé buổi tối

VOV.VN - Diễn ra từ ngày 30/12 đến 4/01/2026, Tuần lễ Văn hóa Quốc tế - Đón mừng năm mới 2026 mang đến không gian giao lưu đa văn hóa, trình diễn nghệ thuật, cosplay, workshop trải nghiệm, góp phần thu hút người dân và du khách trong dịp chào năm mới.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc