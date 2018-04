Điểm mặt những quái thú khổng lồ làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng

"Them!" (1954): Quái thú được nhắc đến trong bộ phim này chính là những con kiến khổng lồ do nhiễm phóng xạ được phát hiện ở sa mạc New Mexico. Chúng nhanh chóng trở thành mối hiểm họa cho nền an nguy của quốc gia khi một con kiến chúa trẻ và các hầu cận của nó tách ra để thành lập tổ mới. Chúng tấn công mọi thứ nơi chúng đi qua, đỉnh điểm là cuộc chiến tại Los Angeles. "Them!" để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả và giới phê bình bởi đây là một bộ phim về đề tài quái vật hiếm hoi được tham gia cuộc đua Oscar năm 1954. Kết quả cuối cùng mà phim đạt được đó là đề cử cho Bộ phim có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. "Hàm cá mập" (1975) là bộ phim kinh điển kể về những con cá mập trắng khổng lồ khát máu tấn công con người ở bãi biển New England (Mỹ). Đây là tuyệt phẩm phim về dã thú nổi tiếng của Mỹ được sản xuất vào những năm 1975 với sự chỉ đạo của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg. Phim được làm dựa theo quyển tiểu thuyết bán chạy của nhà văn Peter Benchley. Cao tới 20 feet và nặng 8 tấn, khủng long bạo chúa gần như đã đi vào lịch sử điện ảnh với hình tượng bất hủ. "Jurassic Park" (1993) là một trong những bộ phim kinh điển mà có lẽ ai cũng đã một lần xem qua. Khán giả từng có nhiều phen hú vía khi những chú khủng long to lớn lao đến và tấn công con người. Năm 1954, khủng long Godzilla lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Nhật Bản trong bộ phim cùng tên. Godzilla đã gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho người xem bằng những cảnh đập phá thành phố Tokyo bởi những cơn thịnh nộ khủng khiếp. Năm 1998, người Mỹ mua bản quyền làm lại nhưng đổi thành bối cảnh hiện đại so với bối cảnh thập niên 50. Nội dung phim là phần tiếp theo của quái vật Godzilla phiên bản 1954. King Kong là một trong số những quái thú đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh, với 2 phiên bản nổi tiếng nhất là vào năm 1933 và 2005. Mới đây, phần phim Kong: Skull Island có bối cảnh quay tại Việt Nam, được công chiếu năm 2017 với nhiều thành công phòng vé vang dội. Từ lâu, con linh trưởng khổng lồ này là một phần không thể thiếu của dòng phim quái vật trong lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên, không để lại nhiều sự sợ hãi bởi vẻ ngoài to lớn trong lòng khán giả, Kong chính là một trong những quái thú được yêu thích nhất trên màn ảnh rộng. Một trong những bộ phim đang được mong chờ nhất của dòng phim này trong tháng 4 tới đây chính là dự án chuyển thể từ video game mang tên "Rampage" (tựa Việt: "Siêu thú cuồng nộ"). Bộ phim bom tấn sắp tới này hứa hẹn sẽ ăn khách khi có sự tham gia vai chính của cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé – The Rock. Bộ phim kể về nhà sinh vật học Davis Okoye (The Rock) có mối liên kết khăng khít với George - một chú gorilla lưng bạc được anh chăm sóc từ nhỏ. Một thí nghiệm đột biến ngoài ý muốn đã làm biến đổi gorilla thành quái vật khổng lồ hung hăng. Gorilla cùng những sinh vật bị biến đổi khác (trong đó có cá sấu khổng lồ và sói khổng lồ) đã tấn công con người và đẩy nhân loại đứng trước hiểm họa diệt vong. Davis Okoye buộc phải quyết định dấn thân vào hành trình giải cứu thế giới cũng như cứu cả người bạn Gorilla George của mình. "Siêu thú cuồng nộ" khởi chiếu từ ngày 13/4.

