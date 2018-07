Phim kinh dị “Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần” hứa hẹn làm khán giả lạnh gáy

Tháng 7 này, khán giả yêu thích thể loại phim kinh dị sẽ phải “toát mồ hôi lạnh” với nàng tiên cá tà ác, quỷ quyệt trong bộ phim mang tên The Mermaid: Lake of the Dead (tựa Việt: "Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần").

Nhân vật Mỹ nhân ngư do đạo diễn Podgaevskiy tạo ra khiến khán giả choáng váng với diện mạo quỷ dữ.

Tác phẩm kể về một cô gái trẻ không may bị chết đuối và trở thành Tiên cá hắc ám nơi Hồ Tử Thần. Trải qua hàng trăm năm, Tiên cá đem lòng yêu Roman và âm mưu giữ anh lại ở vương quốc chết chóc dưới nước. Để vĩnh viễn chiếm đoạt Roman, ả âm mưu dìm chết Marina – hôn thê của anh – xuống đáy hồ. Chỉ có một tuần, Marina sẽ phải chiến đấu với tiên cá quỷ quyệt để giành lại người cô yêu.

Nhân vật Mỹ nhân ngư khiến khán giả choáng váng với diện mạo quỷ dữ cùng những mưu mô hắc ám để đạt được mục đích của ả. Phần nhạc nền và tiếng động khi tĩnh lặng, khi dồn dập càng tăng thêm sự hồi hộp về ma nữ đầy ám ảnh.

"Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần" là tác phẩm mới nhất do đạo diễn trẻ Svyatoslav Podgaevskiy viết kịch bản và ngồi ghế đạo diễn. Trước đó, Podgaevskiy từng gây tiếng vang với những bộ phim kinh dị đạt doanh thu cao như Queen of Spades: The Dark Rite (Lời Nguyền Con Đầm Bích) và The Bride (Cô Dâu Ma). Doanh thu của Queen Of Spades: The Dark Rite thậm chí còn vượt qua các tác phẩm danh tiếng của Mỹ như The Possession và The Devil Inside tại thị trường nội địa.

Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên Viktoriya Agalakova trong vai Marina, Efim Petrunin vai Roman, Sesil Plezhe, Nikita Elenev, Sofia Shidlovskaya…/.