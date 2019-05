Phim “Vợ ba” ngừng chiếu vẫn khiến khán giả tranh cãi

Do có nhiều thông tin ồn ào quanh việc sử dụng diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm trong phim “Vợ ba” của đạo diễn Nguyễn Phương Anh, ngày 20/5, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra, báo cáo quy trình cấp phép phim này.



Văn bản của Bộ yêu cầu Cục Điện ảnh phải báo cáo trước ngày 24/5. Tuy nhiên, ngay chiều 20/5, đơn vị sản xuất “Vợ ba” đã gửi đơn xin Bộ VH-TT&DL dừng chiếu bộ phim với lý do “không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa và ảnh hưởng đến gia đình, cũng như cuộc sống diễn viên Trà My (nữ diễn viên chính 13 tuổi)”. Đại diện CGV - hãng phát hành, cũng cho biết phim được rút khỏi rạp từ hôm nay (21/5).

Hình ảnh trong phim "Vợ ba".

Phim “Vợ ba” lấy bối cảnh vùng thôn quê Việt Nam cuối thế kỷ 19. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện về cô gái tên Mây (Nguyễn Phương Trà My thủ vai) được gả làm vợ ba cho một gia đình giàu có. Cô trải qua những mốc quan trọng của người phụ nữ như đêm tân hôn, làm tình, mang bầu, sinh con.

Phim nhấn mạnh vào những ẩn ức về mặt tình dục của người phụ nữ trong xã hội phong kiến và đề cập các vấn đề như hôn nhân sắp đặt, tục đa thê, trọng nam khinh nữ.

Trước khi ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm tạo nhiều tiếng vang ở các sự kiện điện ảnh quốc tế uy tín. Phim thắng giải của NETPAC (tổ chức phát triển điện ảnh châu Á gồm 29 quốc gia thành viên) ở Liên hoan phim Toronto (Canada), giải TVE-Another Look tại Liên hoan phim San-Sebastian (Tây Ban Nha) và “Phim xuất sắc” ở hạng mục tác phẩm quốc tế tại Liên hoan phim Kolkata International (Ấn Độ).

Từng ấy thành tích đã khiến khán giả háo hức, chờ đợi sự ra mắt của bộ phim tại quê nhà. Tuy nhiên, ngay sau khi đoàn làm phim tung ra trailer với những cảnh nóng mập mờ của diễn viên chính, bộ phim đã vấp phải sự phản đối lớn. Nhiều trang báo, trên mạng xã hội có những bài viết chỉ trích việc đoàn làm phim sử dụng diễn viên Trà My đóng những cảnh nhạy cảm khi chỉ mới 13 tuổi. Không chỉ có cảnh tân hôn với chồng, Trà My còn có cảnh thân mật với những cảm xúc khó gọi tên với người vợ hai tên Xuân (Maya đóng).

Dù đạo diễn đã lên tiếng khẳng định không sai luật trong quá trình làm phim, phát hành cũng như có biện pháp bảo vệ Trà My trong những cảnh nhạy cảm; gia đình bé Trà My cũng trực tiếp giám sát quá trình quay nhưng do quan ngại phim có thể gia tăng nạn ấu dâm – vấn đề nhức nhối trong xã hội gần đây, phim vẫn bị một bộ phận khán giả phản đối.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đồng ý với việc ngừng chiếu “Vợ ba” ở Việt Nam. Khán giả Phạm Anh Tuấn chia sẻ: “Tôi công nhận “Vợ ba” là 1 bộ phim thành công, cảnh quay đẹp hiếm có, cách ẩn dụ rất tuyệt vời. Nhưng khi biết nữ diễn viên đóng phim lúc 13 tuổi thì tôi không thể chấp nhận được. Sao người ta có thể ích kỷ, vì thành công của bộ phim của mình, mà thuyết phục một cô bé 13 tuổi vào vai với những cảnh nóng. Nghệ thuật có đẹp tới cỡ nào đi nữa thì thứ nghệ thật ấy thật sự không tử tế”.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Một khán giả thậm chí còn thẳng thừng nói bộ phim quá phản cảm: “Nói thẳng, không vì cô bé 13 tuổi đóng phim với những cảnh đó thì bộ phim không có tiếng như vậy. Cốt chuyện chẳng có gì, diễn xuất cũng bình thường. Tôi cho rằng không thể cho phép phim này được chiếu tại Việt Nam vì quá phản cảm, đi ngược lại dư luận cả xã hội thì không thể công chiếu”.

Nguyễn Phương Trà My trong vai Mây.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thay vì sử dụng trẻ em đóng cảnh nóng, khán giả tên Ngân cho rằng, bộ phim có thể sử dụng diễn viên đóng thế hoặc lướt qua cảnh nóng, ví dụ cảnh tắt đèn đi ngủ là khán giả đủ hiểu: “Dù biết diễn viên được mặc bảo hộ và bộ phận cơ thể trên phim là giả nhưng vẫn cảm thấy để bé gái 13 tuổi tự đóng cảnh nóng là không nên”.

Trong khi đó, một bộ phận khán giả khác lại cảm thấy tiếc nuối vì chưa kịp xem một bộ phim với cốt truyện hay, diễn xuất chân thực và những cảnh quay đẹp.

“Đây là phim mình rất muốn xem ngay từ khi xem trailer. Hình ảnh đẹp, màu sắc ám ảnh như tranh, những cảnh quay cận rất thích, mọi thứ trông chỉn chu, tỉ mỉ. Ekip phim phần đông là nữ giới nên tính nữ trong phim được thể hiện rất rõ” – khán giả Thu Linh chia sẻ.

Khán giả Ngọc Nick M chia sẻ quan điểm về việc điện ảnh là nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh: "Những câu chuyện có thể là hư cấu, có thể là phản ánh hiện thực xã hội. Phim ảnh không phải là thật, mọi thứ trong quá trình sản xuất đều được tính toán, chuẩn bị. Nói một cách khác, điện ảnh là sắp đặt. Và khoảng cách giữa phim với đời sống thực là rất xa". Bởi vậy, việc ngừng chiếu phim “Vợ ba” là điều tiếc nuối cho những khán giả còn chưa kịp xem.

Được biết, chỉ trong 4 ngày ra rạp, bộ phim “Vợ ba” đã thu được 4 tỷ đồng với hơn 40.000 vé phát hành. Với một bộ phim được xác định là phim nghệ thuật, kén người xem thì thành công của “Vợ ba” về mặt doanh thu khá bất ngờ. Đơn vị sản xuất phim “Vợ ba” cũng cho biết, dù ngừng chiếu ở Việt Nam nhưng bộ phim vẫn sẽ tiếp tục phát hành ở nước ngoài./.