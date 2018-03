Will Smith “cải lão hoàn đồng” trong siêu phẩm kinh dị hành động

Mới đây, xạ thủ Deadshot của Suicide Squad này đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên trên kênh Instagram cá nhân rằng bộ phim hiện đã chính thức bấm máy.

Trong Gemini Man, Will Smith sẽ thủ vai Henry Brogan, một sát thủ hàng đầu đột nhiên trở thành mục tiêu truy đuổi của một người lạ bí ẩn. Đặc biệt hơn khi kẻ đang săn lùng anh dường như có khả năng phán đoán ra mọi đường đi nước bước của Henry.

Will Smith vui vẻ trên phim trường với chiếc khăn voan trùm đầu kỳ lạ.

Trải qua quá trình điều tra, Henry Brogan phát hiện ra rằng sát thủ được cử tới chính là phiên bản nhân bản vô tính của anh cách đây 25 năm về trước.

Bộ phim được “cầm trịch” bởi đạo diễn tài năng Lý An (Ang Lee), người đã nâng tầm điện ảnh Châu Á khi giành được giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất với Brokeback Mountain (2005). Cùng với Life of Pi (2012), Lý An hiện là nhà làm phim Châu Á duy nhất sở hữu hai tượng vàng Oscar ở hạng mục này.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, ý tưởng ban đầu của bộ phim yêu cầu phải có hai diễn viên khác nhau để đóng hai nhân vật “vừa chính vừa tà” này. Tuy nhiên với sự trợ giúp của các công nghệ CGI hiện đại, đạo diễn Lý An sẽ “trẻ hóa” Will Smith, giúp anh “cải lão hoàn đồng” để có thể cùng lúc hoàn thành cả hai vai diễn.

Dù công nghệ này còn khá mới mẻ, nhưng sự thành công của những tác phẩm trước đó cũng sử dụng loại công nghệ này như Captain America: Civil War (2016) và Blade Runner 2049 (2017) càng khiến Lý An thêm phần quyết tâm hơn đối với dự án lần này.

Ngoài sự tham gia của hai nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và David Ellison, Gemini Man còn có sự góp mặt của dàn sao nổi tiếng như nữ diễn viên Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane), nam tài tử được đề cử Oscar Clive Owen (Closer, Valerian and the City of a Thousand Planets) và chàng pháp sư béo trong Doctor Strange Benedict Wong (Annihilation, Kick - Ass 2).

Với một kịch bản được nhào nặn khá lâu và tên tuổi “bảo chứng” của ê-kíp từ đạo diễn, nhà sản xuất cho đến dàn diễn viên, Gemini Man hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng mong đợi trong năm 2019./.