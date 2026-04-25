Thơ Cần Vương trong nét bút: Hồi sinh tinh thần một thời đại bằng thư pháp

Trong không gian giàu chiều sâu văn hóa của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chuỗi hoạt động nghệ thuật “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” không chỉ dừng lại ở triển lãm hội họa về vua Hàm Nghi, mà còn mở rộng thành một hệ sinh thái trưng bày liên ngành, nơi hội họa, thư pháp và di sản Hán Nôm cùng đối thoại trong một không gian chung của ký ức.

Song song với các tác phẩm hội họa của vua Hàm Nghi, khu trưng bày thư pháp về phong trào Cần Vương mang đến một lớp diễn giải khác của lịch sử. Những áng thơ, văn thời kỳ này được thể hiện qua nghệ thuật thư pháp, đặt trong bối cảnh đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa tinh thần yêu nước cuối thế kỷ XIX và ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại. Người thực hiện các tác phẩm thư pháp là dịch giả – nhà nghiên cứu Châu Hải Đường, người đóng vai trò như một cầu nối giữa văn bản Hán Nôm và hình thức biểu đạt nghệ thuật mới, đưa ký ức lịch sử bước vào không gian thị giác hôm nay.

Thư pháp tái hiện thơ ca thời phong trào Phong trào Cần Vương.

Sự kết hợp giữa thơ ca yêu nước và hình thái thư pháp tạo nên không gian ký ức giàu tính biểu tượng.

Tác phẩm thư pháp trích từ thơ yêu nước thời Phong trào Cần Vương.

Sự kết hợp giữa hội họa của vua Hàm Nghi và thư pháp Cần Vương không chỉ mang tính trưng bày, mà còn gợi mở một cấu trúc ký ức đa tầng: một bên là hình ảnh của lưu đày và nỗi nhớ quê hương, một bên là tinh thần kháng chiến được ghi lại trong văn chương và chữ nghĩa. Cả hai cùng gặp nhau tại Văn Miếu – nơi vốn là biểu tượng của truyền thống hiếu học và tri thức dân tộc.

Nét bút mạnh mẽ gợi tinh thần kháng chiến trong thơ ca Cần Vương, thể hiện qua thư pháp đương đại.

Thư pháp tạo nên sự kết nối giữa thế hệ hôm nay và tinh thần yêu nước của phong trào Phong trào Cần Vương.

Công chúng dừng lại trước từng tác phẩm thư pháp, lặng im quan sát những dòng chữ gợi lại ký ức Phong trào Cần Vương trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 950 năm thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1076–2026), triển lãm được xem như một nỗ lực đưa di tích lịch sử trở thành không gian sáng tạo đương đại. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám – nhấn mạnh: Việc tổ chức các hoạt động nghệ thuật quy mô như “Trời, Non, Nước” góp phần quan trọng trong quá trình chuyển hóa di tích thành không gian sáng tạo, đồng thời tôn vinh những giá trị tri thức vốn là cốt lõi của lịch sử dân tộc. Theo ông, sự kiện không chỉ là một triển lãm, mà còn là một điểm hẹn văn hóa, nơi công chúng có thể tiếp cận di sản theo cách mới, sống động và gần gũi hơn.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, Viện Pháp tại Việt Nam tiếp tục đồng hành trong chặng triển lãm tại Hà Nội. Ông Éric Soulier – Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam nhận định: Đây là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa giữa lịch sử, nghệ thuật và ký ức chung Việt – Pháp. Thông qua triển lãm, công chúng không chỉ nhìn lại một nhân vật lịch sử đặc biệt như vua Hàm Nghi, mà còn tiếp cận một không gian đối thoại văn hóa rộng mở, nơi nghệ thuật trở thành ngôn ngữ chung để kết nối hai nền di sản.

Người xem tìm thấy trong chữ nghĩa một không gian lịch sử được tái hiện bằng cảm quan thẩm mỹ đương đại.

Một áng thơ Cần Vương được thể hiện bằng thư pháp, gợi lại không khí kháng chiến cuối thế kỷ XIX.

Những dòng chữ cổ được tái hiện bằng bút pháp hiện đại, giữ lại tinh thần kháng chiến trong hình hài thẩm mỹ mới.

Từ hội họa của một vị vua lưu đày, đến thư pháp của những áng thơ phong trào Cần Vương, triển lãm tại Văn Miếu đang mở ra một mạch liên kết hiếm có giữa các lớp ký ức. Ở đó, nghệ thuật không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn tái cấu trúc cách con người hôm nay đối diện với quá khứ: Không như một điều đã qua, mà như một dòng chảy vẫn đang tiếp tục.