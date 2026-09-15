Độc đáo Đại hội bí ngô Nhật Bản – kỷ lục hơn 454kg của năm 2026

Đại hội bí ngô Nhật Bản được biết tới là cuộc thi bí ngô lớn nhất nước này, nơi các thí sinh từ khắp Nhật Bản mang những quả bí ngô khổng lồ của mình đến thi thố xem quả nào nặng nhất. Sự kiện năm nay vừa được tổ chức vào ngày 13/9 trên đảo Shodoshima, tỉnh Kagawa với sự tham dự 39 người đến từ 11 tỉnh thành, bao gồm Hokkaido và Okayama….

Kết quả là ông Tanabe Noriaki, 69 tuổi, một thợ mộc đến từ làng Chosei, tỉnh Chiba, đã giành giải nhất với quả bí ngô nặng 454,5 kg. Ông Tanabe chia sẻ, phải mất tới 10 năm mới có thể đến được với cuộc thi và đây là niềm hạnh phúc lớn nhất. Một điểm đặc sắc nữa là cháu trai của ông Tanabe - một học sinh lớp 10, đã giành giải ba với quả bí ngô nặng 425,5 kg. Cậu bé cho biết mình học được cách tưới nước và làm cỏ từ ông nội.

Quả bí ngô giành chiến thắng năm 2026. (Ảnh Kyodo)

Vị trí thứ hai thuộc về Hashimoto Dai, 25 tuổi, một nông dân đến từ tỉnh Hyogo, với quả bí ngô nặng 451,8 kg. Quán quân của Đại hội sẽ nhận được quyền tham gia cuộc thi quốc tế được tổ chức ở bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Tuy nhiên, kỷ lục năm nay vẫn chưa bằng cuộc thi lần thứ 14 tại tỉnh Chiba vào tháng 9/2023, với một quả bí ngô nặng 579 kg giành chiến thắng, vượt qua kỷ lục chính thức trước đó của Nhật Bản là một quả bí ngô nặng 561,6 kg.