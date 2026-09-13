English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hướng về thành phố xa xưa: Tôn vinh di sản hai thập niên tân nhạc Hà Nội

Chủ Nhật, 06:00, 13/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng về thành phố xa xưa, chương trình trưng bày và tọa đàm về hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934 -1954) khai mạc tối 12/9/2026 tại Bảo tàng Hà Nội. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, góp phần lan tỏa di sản âm nhạc Thủ đô đến đông đảo công chúng.

Hướng về thành phố xa xưa: Tái hiện thời kỳ rực rỡ của tân nhạc Hà Nội

Trưng bày và tọa đàm Hướng về thành phố xa xưa do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội tổ chức tối 12/9. Sự kiện văn hóa nghệ thuật chuyên đề này nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 mang chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", nhằm tôn vinh giai đoạn hình thành, phát triển rực rỡ của tân nhạc Hà Nội, đồng thời lan tỏa di sản âm nhạc Thủ đô đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 1
Khai mạc trưng bày và tọa đàm Hướng về thành phố xa xưa do Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội - Bảo tàng Hà Nội tổ chức.

Không gian trưng bày mở ra cho người xem một không gian ký ức đậm nét nghệ thuật. Từ bộ sưu tập đồ sộ gồm khoảng 2.000 tờ nhạc cùng nhiều tư liệu, hình ảnh giá trị, Ban tổ chức đã tuyển chọn 102 bản nhạc và hiện vật quý giá để giới thiệu tới công chúng. Người thưởng lãm có cơ hội tiếp cận trực tiếp các bản nhạc gốc, tờ nhạc xưa, đĩa hát cùng hình ảnh của các nhạc sĩ, ca sĩ tiêu biểu, gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của tân nhạc Hà Nội từ năm 1934 đến năm 1954.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 2
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài (giữa) nghe Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà giới thiệu về các hiện vật quý Hộp nhạc cơ và đĩa nhạc "Tiến quân ca" - ca khúc do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1944. 

Tân nhạc 1934 - 1954: Căn cước văn hóa đặc biệt trong lòng Hà Nội

Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý, chủ sở hữu hơn 100 tờ nhạc tại trưng bày cho biết: “Ở đây có những tờ nhạc đơn sơ, nhỏ thôi, nhưng là kết quả của một giai đoạn chuyển hóa từ kết cấu của văn hóa đại chúng ở trong lòng Hà Nội suốt hai thập niên. Nó đánh dấu sự trưởng thành về sáng tạo của người Việt Nam, tạo ra một dấu ấn mà tôi nghĩ rằng có tác động rất lớn đến tâm tư tình cảm và tính tự tôn của công chúng trong nhiều thập niên qua. Có thể nói, từ khi ra đời đến lúc trưởng thành vào những năm 40, nhất là giai đoạn cao trào Cách mạng tháng Tám, Tân nhạc đã tạo ra một căn cước rất đặc biệt cho Hà Nội trong lòng văn hóa Việt Nam”.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 3
Nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý và nhạc sĩ Giáng Son, ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa.

Nhạc sĩ Giáng Son, ủy viên Ban chấp hành Hội nhạc sĩ Việt Nam, tác giả ca khúc Hà Nội mười hai mùa hoa xúc động khi chứng kiến những bản nhạc được lưu trữ rất cẩn thận tại không gian trưng bày.

Nhạc sĩ chia sẻ: “Thực sự có những bản nhạc bây giờ tôi mới được nhìn thấy. Người sưu tầm rất kỳ công, yêu âm nhạc và hiểu biết về thời kỳ này. Đây đều là những bài hát rất nổi tiếng trong giai đoạn từ năm 1934 đến năm 1954 và đánh dấu một mốc quan trọng cho tân nhạc Việt Nam, sự phát triển của âm nhạc Việt Nam.”

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 4
Đông đảo các bạn trẻ yêu âm nhạc quan tâm và có mặt tại sự kiện.

5 chủ đề tái hiện bức tranh sinh động về đời sống văn hóa, xã hội và âm nhạc của Hà Nội trong những thập niên đầu của nền tân nhạc: từ vẻ đẹp lãng mạn của những bản tình ca, tinh thần yêu nước trong các ca khúc cách mạng, đến nhịp sống đô thị Hà thành và dấu ấn sáng tạo của các nhạc sĩ tiêu biểu như Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Dương Thiệu Tước, Thẩm Oánh cùng nhiều tên tuổi đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam hiện đại.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 5
Nhà giáo, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên, học trò của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn.

Nhà giáo, nghệ sĩ Bùi Bạch Liên, học trò của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, người sáng lập và chủ nhiệm câu lạc bộ Guitar Hawaii tại Hà Nội bày tỏ niềm vui: “Những bản nhạc tôi đã tặng nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Trương Quý để trưng bày tại triển lãm đều rất hay. Nếu tôi giữ cho riêng mình thì quá phí. Tôi muốn lan tỏa cái đẹp chứ không phải chỉ cất một chỗ trong ngăn kéo. Chính vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi những bản nhạc tôi đã sưu tầm được trưng bày tại đây và được giới thiệu tới thế hệ trẻ”.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 6
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội khẳng định: “Không có địa phương nào trên cả nước lại có nhiều nhạc sĩ và có nhiều bài hát viết về mình như Hà Nội. Rất nhiều nhạc sĩ đã viết các ca khúc về Thủ đô từ trước cách mạng, cho tới thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cả khi đất nước hòa bình, thống nhất sau này… Trong đó tân nhạc đã trở thành một phương tiện mới truyền tải các thông điệp tình cảm và xã hội, tham gia vào phong trào giải phóng dân tộc. Qua những tài liệu trong trưng bày, có thể thấy hoạt động âm nhạc, nghệ thuật, đời sống tinh thần phong phú đặc sắc của nhân dân và văn nghệ sĩ Thủ đô trong một giai đoạn đầy ý nghĩa của lịch sử dân tộc”.

huong ve thanh pho xa xua ton vinh di san hai thap nien tan nhac ha noi hinh anh 7
Tọa đàm chuyên đề Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934–1954)

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra chương trình tọa đàm chuyên đề "Hai thập niên tân nhạc Hà Nội (1934–1954)" với sự tham gia của nhạc sĩ Giáng Son, TS. ngữ văn Trần Ngọc Hiếu, nhà nghiên cứu - nhà văn Nguyễn Trương Quý.

Tọa đàm tập trung trao đổi về quá trình hình thành của nền tân nhạc Hà Nội, những giá trị nghệ thuật và văn hóa được lưu giữ, đồng thời nhìn nhận vai trò của âm nhạc như một phần quan trọng trong ký ức đô thị và sự phát triển của công nghiệp văn hóa sáng tạo Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại.

net_ha_thanh_ao_dai_ke_cau_chuyen_di_san_van_hoa_ha_noi-ava.jpg

Nét Hà thành - Áo dài kể chuyện di sản văn hóa Hà Nội

VOV.VN - Sáng 11/9, chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài” diễn ra tại khu vực Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Đây là một hoạt động do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Hoàng Yến/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khai Văn: Tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến
Khai Văn: Tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến

VOV.VN - Tối 12/9, chương trình nghệ thuật Khai Văn đã chính thức diễn ra tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Chương trình hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076 – 2026.

Khai Văn: Tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến

Khai Văn: Tôn vinh đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến

VOV.VN - Tối 12/9, chương trình nghệ thuật Khai Văn đã chính thức diễn ra tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Chương trình hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám 1076 – 2026.

Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội
Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

VOV.VN - Nét Kinh Kỳ là chương trình trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viện, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức.

Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

Nét Kinh Kỳ: Từ ký ức 36 phố phường đến giá trị di sản Thăng Long – Hà Nội

VOV.VN - Nét Kinh Kỳ là chương trình trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12-19/9, tại khu vực Hậu viện, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức.

Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026
Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

VOV.VN - Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Mãn nhãn với giao lộ văn hóa toàn cầu tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

VOV.VN - Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Dòng chảy Di sản - Heritage Flow”. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn kéo dài đến hết ngày 20/9 tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1: “Từ đây có một tôi khác”
Phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1: “Từ đây có một tôi khác”

VOV.VN - Ngày 11/9/2026, cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác” được Báo Tiền Phong phát động. Cuộc thi mở ra không gian để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người.

Phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1: “Từ đây có một tôi khác”

Phát động Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1: “Từ đây có một tôi khác”

VOV.VN - Ngày 11/9/2026, cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề “Từ đây có một tôi khác” được Báo Tiền Phong phát động. Cuộc thi mở ra không gian để chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc