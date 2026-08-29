Độc đáo Lễ hội rượu cần của người M’Nông bên hồ Lắk

Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân, du khách đã cùng hội tụ tại buôn văn hóa và du lịch cộng đồng buôn Juin, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk, tham dự Lễ hội rượu cần của người M’Nông bên hồ Lắk năm 2026. Mở đầu lễ hội là màn diễu hành đặc sắc với đàn voi nhà và đoàn thuyền độc mộc của 13 đội thi đến từ các buôn trên địa bàn xã Liên Sơn Lắk. Từ những con đường ven hồ đến mặt nước mênh mang, hình ảnh voi nhà, thuyền độc mộc và sắc màu trang phục truyền thống tạo nên một bức tranh đậm chất Tây Nguyên.

Câu lạc bộ dù Đắk Lắk tổ chức bay chào mừng lễ hội.

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi “Vua rượu cần”, nơi 13 buôn cùng giới thiệu những ché rượu được lựa chọn, ủ công phu từ các nguyên liệu truyền thống. Không đơn thuần là một thức uống, với người M’Nông, rượu cần gắn với đời sống cộng đồng, với những lễ nghi, phong tục và những cuộc gặp gỡ. Một ché rượu được đặt giữa nhà dài, mọi người cùng quây quần bên ché rượu, cùng uống bằng cần tre, là hình ảnh thể hiện sự gắn kết, hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Đàn voi nhà thưởng thức buffet sau khi diễu hành.

Lần đầu được trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc này, ông David Jonsenberg, du khách đến từ Đan Mạch, bày tỏ thích thú: “Đây là lần thứ hai tôi cùng vợ đến đây, lần đầu là cách đây 3 năm. Chúng tôi chưa bao giờ tham dự một lễ hội như thế này nên cảm thấy rất ấn tượng và thú vị. Tôi đã uống rượu cần, thấy rất thơm, ngon và có hương vị rất riêng. Nếu có cơ hội, trong tương lai gần tôi sẽ trở lại Việt Nam để tham dự những lễ hội truyền thống kiểu như thế này".

13 đội đến từ 13 buôn tham gia Cuộc thi Vua rượu cần.

Tham dự lễ hội du khách được tham quan “Con đường rượu cần”, tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xem trình diễn nghề làm gốm truyền thống và trải nghiệm những nét văn hóa gắn với đời sống cộng đồng nơi đây. Ông Y Mối Pănd Sưr, Đội trưởng đội thi “Vua rượu cần” của buôn Juin, cho biết để chuẩn bị cho cuộc thi, buôn đã lựa chọn những người có kinh nghiệm làm rượu cần, đại diện cho các gia đình tiêu biểu, cùng nhau chuẩn bị và luyện tập từng công đoạn. Điều khiến người dân phấn khởi là có dịp để giới thiệu văn hóa của dân tộc mình đến du khách.

Các thiếu nữ người M'Nông giã gạo ủ rượu cần.

“Lần đầu tiên bà con được tổ chức lễ hội rượu cần của người M'Nông, cả buôn ai cũng vui mừng, phấn khởi, háo hức tham gia với tinh thần cao nhất. Bà con mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm duy trì tổ chức các đợt lễ hội tiếp theo để bảo tồn văn hóa của người M’Nông bên hồ Lắk", ông Y Mối kỳ vọng.

Các đại biểu, già làng cùng thưởng thức rượu cần.

Hồ Lắk nơi tổ chức lễ hội.

Lễ hội rượu cần của người M’Nông bên hồ Lắk năm 2026 góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của người M’Nông và Tây Nguyên nói chung, đồng thời góp phần vào thành công chung của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.