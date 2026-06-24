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Đội bóng Thiếu Lâm: Hành trình 25 năm của một tượng đài điện ảnh thể thao

Thứ Tư, 06:00, 24/06/2026
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VOV.VN - Năm 2011, tạp chí danh tiếng TIME của Mỹ gây bất ngờ khi điền tên Đội bóng Thiếu Lâm (2001) vào danh sách “25 bộ phim hay nhất mọi thời đại về chủ đề thể thao”. Giữa một rừng tác phẩm của Hollywood, đại diện đến từ Hong Kong của Châu Tinh Trì đứng đó như một biểu tượng độc nhất vô nhị.

Kể từ Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001, khi bước sang năm 2026 – tròn một phần tư thế kỷ kể từ ngày quả bóng rực lửa của Đội bóng Thiếu Lâm lăn trên màn ảnh – khán giả lại một lần nữa sục sôi trước sự trở lại của thương hiệu này với hậu truyện Shaolin Women’s Soccer (Đội bóng nữ Thiếu Lâm). Đó không chỉ là sự tái xuất của một vị đạo diễn huyền thoại, mà là hành trình tiếp nối của một di sản văn hóa đại chúng.

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Khởi đầu của một “Quái vật” phòng vé mang tên Đội bóng Thiếu Lâm

Năm 2001, điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đang rơi vào giai đoạn suy thoái, khán giả dần quay lưng với những mô-típ võ thuật rập khuôn. Giữa bối cảnh đó, Châu Tinh Trì xuất hiện với một ý tưởng bị cho là “điên rồ”: Mang võ công Thiếu Lâm vào bóng đá.

Kết quả, bộ phim trở thành một cú nổ chấn động điện ảnh vượt ra ngoài biên giới Hong Kong và Trung Quốc khi thống trị phòng vé và thu về 60,7 triệu HKD, lập kỷ lục phim có doanh thu cao nhất lịch sử Hong Kong thời bấy giờ và mang về 42,8 triệu USD toàn cầu (dù không được chiếu tại Trung Quốc đại lục).

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Đội bóng Thiếu Lâm cũng càn quét loạt giải thưởng điện ảnh danh giá, đoạt 7 giải Kim Tượng (bao gồm Phim hay nhất), chính thức đưa Châu Tinh Trì lên ngôi “Ảnh đế” sau nhiều thập kỷ bị giới làm phim hàn lâm ngó lơ.

Cái hay của Đội bóng Thiếu Lâm không nằm ở những chiêu thức hoang đường được hỗ trợ bởi kỹ xảo CGI tiên phong, mà nằm ở tinh thần cốt lõi của thể thao: Sự kiên trì và lòng tự tôn. Câu chuyện về những gã đàn ông thất nghiệp, bụng phệ, hói đầu... bước ra từ đáy xã hội để chinh phục đỉnh cao đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Câu nói: "Làm người mà không có ước mơ, thì khác gì một con cá ươn?" đã trở thành tuyên ngôn sống của cả một thế hệ.

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Đội bóng nữ Thiếu Lâm và sự chuyển mình mang hơi thở thời đại

Sau đúng 25 năm, khi người hâm mộ ngỡ như vũ trụ bóng đá Thiếu Lâm đã khép lại, “Vua hài” Châu Tinh Trì lại một lần nữa khiến cả châu Á dậy sóng khi bấm máy phần phái sinh dành riêng cho phái nữ, Đội bóng nữ Thiếu Lâm. Dự kiến ra rạp vào tháng 7/2026, khi cả thế giới đang nóng cũng bóng đá tại World Cup, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm toàn cầu vì nhiều lý do.

Sự trỗi dậy của tính nữ và thể thao hiện đại khi phim không còn gói gọn trong thế giới của những gã đàn ông, việc đưa các “nữ hiệp” lên sân cỏ là bước đi cực kỳ nhạy bén của Châu Tinh Trì, bắt trọn làn sóng phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ toàn cầu và tinh thần nữ quyền thời đại mới.

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Dàn “Tinh nữ lang” thế hệ mới là sự kết hợp giữa các đại mỹ nhân như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ái cùng các cựu tuyển thủ quốc gia thực thụ như thủ môn Triệu Lệ Na hứa hẹn mang đến những pha bóng vừa mãn nhãn, vừa chân thực.

Sức hút của phim lớn đến mức các nhà phát hành quốc tế đã tranh nhau đặt cọc bản quyền phân phối từ khi phim còn chưa đóng máy, một đặc quyền mà chỉ những thương hiệu tầm cỡ như Châu Tinh Trì mới có được.

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Hành trình 25 năm giữ vẹn nguyên một giá trị

Từ những bước chạy thần tốc của “Đại Lực Kim Cang Cước” năm 2001 đến những vũ điệu sân cỏ của các bóng hồng năm 2026, hành trình 25 năm của thương hiệu Đội bóng Thiếu Lâm chứng minh một điều: Có những giá trị điện ảnh không bao giờ cũ.

Dù dòng chảy thời gian có thay đổi công nghệ kỹ xảo, dù nhân vật chính là nam hay nữ, thì cốt lõi trong phim của Châu Tinh Trì vẫn vậy. Đó vẫn là khúc ca ca ngợi những con người nhỏ bé, dùng mồ hôi, nước mắt và niềm tin sắt đá để biến điều không thể thành có thể trên thảm cỏ xanh.

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Mùa hè năm 2026, khi cả thế giới đang “nóng” với sân cỏ World Cup, sân cỏ của các nữ cầu thủ Thiếu Lâm cũng sẽ “nóng” trong rạp phim, cùng với tiếng cười tràn ngập, sự xúc động và cả những hoài niệm. Tượng đài điện ảnh thể thao hay nhất mọi thời đại đã chính thức trở lại, và ngọn lửa Thiếu Lâm trên sân cỏ chắc chắn sẽ lại bùng cháy một lần nữa.

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“Vua hài” Châu Tinh Trì tái xuất: Nữ Túc liệu có vượt qua Đội bóng Thiếu Lâm

VOV.VN - Đạo diễn Châu Tinh Trì đã chính thức ấn định lịch phát hành vào mùa hè năm 2026 cho dự án điện ảnh Nữ Túc (tựa tiếng Anh: Women's Soccer). Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn của “vua hài” Hong Kong với đề tài bóng đá sau 25 năm, kể từ siêu phẩm vang dội Đội bóng Thiếu Lâm năm 2001.

Thư Vũ/VOV.VN
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