  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 08:34, 26/04/2026
VOV.VN - Những ngày này, tại tỉnh Đồng Tháp đã và đang diễn ra các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Từ ngày 24 đến 26/4 (nhằm mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa (xã Phong Hòa) diễn ra Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương do Ban tế tự Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Đông đảo người dân đến dự Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống với các lễ: tế tiên sư, thỉnh sắc thần, tế thần nông, tế bài vị, tế túc yết, tế Quốc Tổ Hùng Vương và anh hùng liệt sĩ. Phần hội với các hoạt động sôi nổi được tổ chức tại sân đình như: múa lân, trò chơi dân gian, hát tuồng cổ “Mộc Quế Anh phá thiên môn”, “Long Phụng kỳ duyên”... phục vụ người dân đến vui chơi trong những ngày diễn ra lễ hội.

Trước đó, tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mặc niệm tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đồng Tháp năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, đa dạng hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng và lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa cội nguồn. Phần lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, gồm: lễ cúng tế do Ban Hội hương Đình Điều Hòa thực hiện; biểu diễn múa lân – sư – rồng, trống hội; cùng chương trình văn nghệ đặc sắc. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú như: trưng bày chuyên đề “Cao Lãnh – Mỹ Tho xưa và nay”, “Sưu tập đèn dầu cuối thế kỷ XIX – thế kỷ XX”; không gian làng nghề truyền thống với nghề gói bánh Mỹ Phong và nghề dệt choàng Long Khánh, góp phần tái hiện và tôn vinh giá trị văn hóa địa phương.

Tại buổi lễ, sau nghi thức đánh trống khai lễ và đọc chúc văn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ để tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng. Nghi thức được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: Đồng Tháp Giỗ Tổ Hùng Vương lễ hội truyền thống Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa Lễ Kỳ yên hạ điền tín ngưỡng dân gian văn hóa cội nguồn Bảo tàng Đồng Tháp hoạt động văn hóa trò chơi dân gian múa lân tuồng cổ làng nghề truyền thống giáo dục lịch sử lễ hội Việt Nam
Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc
VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Phú Thọ làm mới sản phẩm, hút khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
VOV.VN - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, các điểm đến tại Phú Thọ không chỉ sôi động về lượng khách mà còn ghi dấu bởi nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Mãn nhãn màn pháo hoa tại Việt Trì dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026
VOV.VN - Tối 25/4/2026 (tức 9/3 âm lịch), đông đảo người dân và du khách có mặt tại khu vực công viên Văn Lang (phường Việt Trì, Phú Thọ) để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đẹp mắt đã trở thành "thương hiệu" của địa phương mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

