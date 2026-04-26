Đồng Tháp: Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Từ ngày 24 đến 26/4 (nhằm mùng 8 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa (xã Phong Hòa) diễn ra Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương do Ban tế tự Đình thần Vĩnh Thới - Tân Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Đông đảo người dân đến dự Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Kỳ yên hạ điền và cúng Giỗ Tổ Hùng Vương gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ được thực hiện theo nghi thức tín ngưỡng văn hóa dân gian truyền thống với các lễ: tế tiên sư, thỉnh sắc thần, tế thần nông, tế bài vị, tế túc yết, tế Quốc Tổ Hùng Vương và anh hùng liệt sĩ. Phần hội với các hoạt động sôi nổi được tổ chức tại sân đình như: múa lân, trò chơi dân gian, hát tuồng cổ “Mộc Quế Anh phá thiên môn”, “Long Phụng kỳ duyên”... phục vụ người dân đến vui chơi trong những ngày diễn ra lễ hội.

Trước đó, tại Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp mặc niệm tưởng nhớ công ơn các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đồng Tháp năm nay được tổ chức với quy mô mở rộng, đa dạng hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng và lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa cội nguồn. Phần lễ diễn ra trang nghiêm theo nghi thức truyền thống, gồm: lễ cúng tế do Ban Hội hương Đình Điều Hòa thực hiện; biểu diễn múa lân – sư – rồng, trống hội; cùng chương trình văn nghệ đặc sắc. Phần hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian phong phú như: trưng bày chuyên đề “Cao Lãnh – Mỹ Tho xưa và nay”, “Sưu tập đèn dầu cuối thế kỷ XIX – thế kỷ XX”; không gian làng nghề truyền thống với nghề gói bánh Mỹ Phong và nghề dệt choàng Long Khánh, góp phần tái hiện và tôn vinh giá trị văn hóa địa phương.

Tại buổi lễ, sau nghi thức đánh trống khai lễ và đọc chúc văn, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Quốc Tổ để tưởng nhớ công lao to lớn của các Vua Hùng. Nghi thức được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc trong các tầng lớp nhân dân.