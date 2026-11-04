Đưa phim Việt giá trị đến gần hơn với khán giả Quảng Ninh

Chiều 4/11, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh và Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Thế Lãm cho biết, điện ảnh không chỉ là loại hình nghệ thuật có sức lan tỏa sâu rộng mà còn là phương tiện quan trọng cho công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp các giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước. Trong bối cảnh truyền thông đa nền tảng đang phát triển mạnh mẽ, việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh, các hãng phim với cơ quan báo chí địa phương như Quảng Ninh góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng với những tác phẩm có giá trị.

Cục Điện ảnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim Việt Nam

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết: "Ngoài thành phố Hà Nội thì Quảng Ninh là thành phố đầu tiên mà chúng tôi ký hợp tác để chia sẻ dữ liệu, cung cấp những tác phẩm kinh điển cũng như toàn bộ nội dung phim do Nhà nước làm chủ sở hữu hay do Nhà nước đặt hàng. Mục đích là lan tỏa những tác phẩm kinh điển, tuyên truyền những tác phẩm do Nhà nước sở hữu tới đông đảo người dân. Trong đó có rất nhiều tác phẩm phim liên quan đến đề tài người dân Quảng Ninh cũng như vùng đất Quảng Ninh".

Hai đơn vị thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm: phối hợp phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin tuyên truyền về điện ảnh Việt Nam và quảng bá các sự kiện điện ảnh trong nước, quốc tế; phối hợp sản xuất các sản phẩm báo chí truyền thông về điện ảnh, đồng thời trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị hai đơn vị phát huy thế mạnh truyền thông, đổi mới cách thể hiện, xây dựng những chuyên mục, chương trình có dấu ấn

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh đã xây dựng phương án dự kiến khai thác phát sóng phim. Riêng hai năm tới, đơn vị dự kiến khai thác danh mục gần 90 phim truyện, trong đó có nhiều phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Cả giai đoạn 2027-2030 sẽ khai thác gần 1.500 phim tài liệu, khoa học, đồng thời từng bước đưa các phim hoạt hình phù hợp đến với khán giả nhỏ tuổi.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của hai đơn vị trong việc xây dựng, thống nhất các nội dung hợp tác, cũng là hoạt động cụ thể triển khai Nghị định số 189 về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thứ trưởng cũng đề nghị hai đơn vị sớm cụ thể hóa biên bản ghi nhớ, đồng thời mong muốn hai đơn vị phát huy thế mạnh truyền thông, đổi mới cách thể hiện, xây dựng những chuyên mục, chương trình có dấu ấn. Qua đó góp phần lan tỏa tình yêu phim Việt, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và vùng đất Quảng Ninh tới công chúng trong nước và quốc tế.

NSƯT Thanh Quý, NSƯT Diệu Thuần, nhà đồng biên kịch Trịnh Thanh Nhã của bộ phim Cơn lốc biển giao lưu với khán giả

Ngay sau lễ ký kết, ban tổ chức triển khai chương trình giao lưu với đoàn làm phim "Cơn lốc biển". Bộ phim sản xuất năm 1985 của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi chuyển thể từ tiểu thuyết "Bất khuất" của Lê Phương, tái hiện cuộc tổng bãi công năm 1936 của ba vạn công nhân mỏ, qua đó khắc họa phong trào cách mạng của đội ngũ công nhân mỏ cũng như của giai cấp công nhân Việt Nam.

Bộ phim là tác phẩm mở màn cho kế hoạch công chiếu các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt Nam trên sóng truyền hình Quảng Ninh. Phim sẽ được phát sóng trước ngày 12/11 - kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ, truyền thống ngành Than.