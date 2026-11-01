2.000 người đồng diễn mở màn Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc TP Quảng Ninh

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn thành phố Quảng Ninh diễn ra dưới nắng thu vàng, trên Quảng trường 30/10, phía xa là những đảo đá xanh của vịnh Hạ Long, 2000 người cùng trình diễn các điệu nhảy dân vũ trên nền nhạc “Ai về quê hương tôi Quảng Ninh”, tiếp nối bằng “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”.

Những tà áo dài nhiều màu sắc, áo xanh của đoàn viên thanh niên, áo đỏ sao vàng của người dân và du khách đan nhau thành một bức tranh rực rỡ. Hàng nghìn người tham dự tại quảng trường hào hứng vỗ tay không ngớt.

Phụ nữ Quảng Ninh rực rỡ trong những tà áo dài tham gia đồng diễn mở màn Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Màn đồng diễn múa hát tập thể quy mô 2.000 người là điểm nhấn của buổi lễ với sự tham gia của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, đoàn viên Thành đoàn và người dân các phường trung tâm thành phố Quảng Ninh.

Đứng trong khối phụ nữ, khoác tà áo dài cờ đỏ sao vàng, bà Phan Thị Mỹ (phường Hồng Gai) chia sẻ: “Tham dự buổi đồng diễn này chúng tôi rất vinh dự, chị em đều rất phấn khởi, vui tươi, trẻ trung. Được kết nối giao lưu tất cả các phường, từ học sinh tới phụ nữ, các dân tộc Quảng Ninh”.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc do UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh phối hợp tổ chức với sự tham dự của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo người dân. Đây là sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Tuần Văn hóa kết nối các ngày lễ lớn trong tháng 11 khác như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và Tháng hành động vì người cao tuổi. Mục tiêu là tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của mỗi người dân trong gìn giữ và phát triển văn hóa.

Những khối đồng diễn đại diện cho các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ninh, nhấn mạnh: “Truyền thống ‘Kỷ luật và Đồng tâm’ đã trở thành giá trị tinh thần tiêu biểu, kết tinh ý chí, niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của các thế hệ con người Quảng Ninh. Chúng ta tự hào về một Quảng Ninh năng động, đổi mới, phát triển nhưng càng phải trân trọng những giá trị văn hóa, những phẩm chất tốt đẹp và tình người đã làm nên bản sắc của vùng đất này”.

Cùng trình diễn dân vũ trên nền các giai điệu tự hào.

Thành phố đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm: văn hóa trở thành nền nếp trong từng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị; lấy sức mạnh đại đoàn kết làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, không để ai bị bỏ lại phía sau; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, văn hóa biển đảo, văn hóa Vùng mỏ và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Ninh sẽ có loạt hoạt động cấp thành phố và cấp xã, phường, đặc khu.

Dịp này, thành phố Quảng Ninh sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, lấy người dân làm trung tâm, với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động cấp xã, phường, đặc khu.