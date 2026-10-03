Lễ hội văn hoá Bỉ lần đầu đến Quảng Ninh: Di sản trong lòng di sản

Tối 2/10, tiếng nhạc lễ hội sôi động Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Hàng nghìn người dân ngồi quây quần bên những chiếc bàn tạo hình từ thùng gỗ, thưởng thức các món ăn truyền thống châu Âu như bánh flammkuchen, xúc xích, bò hầm...

Nhiều người nán lại chụp ảnh bên các biểu tượng văn hóa Bỉ hay hào hứng tham gia trò chơi. Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc trên sân khấu, mở đầu cho lễ hội với pháo hoa rực rỡ.

Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức khai mạc lễ hội với nghi thức đậm chất văn hoá bia Bỉ

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest 2026 do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ – Luxembourg tại Việt Nam (BeluxCham) và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C phối hợp tổ chức. Sau 5 mùa tổ chức tại Hải Phòng, năm nay lễ hội lần đầu tiên có mặt tại Quảng Ninh.

Người dân, du khách thưởng thức ẩm thực bên bờ vịnh Hạ Long

Chủ đề của B.Fest năm nay là “Di sản trong lòng di sản”, thể hiện sự gặp gỡ giữa Văn hóa bia của Bỉ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Ông Pieter Leenknegt, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam chia sẻ: "Đây là lễ hội B.Fest đầu tiên mà tôi được tham dự, và đặc biệt lại là lễ hội đầu tiên được tổ chức tại thành phố Quảng Ninh, nên đối với tôi là một niềm tự hào rất lớn".

Các loại bánh theo phong cách châu Âu cùng các món ăn truyền thống Việt Nam đều được người tham dự yêu thích

Lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh, tuy rất mới mẻ nhưng tôi tin tưởng rằng thành phố sẽ ngày càng phát triển với những khung cảnh đẹp và tốc độ phát triển kinh tế sẽ rất tốt. Với tư cách là một Đại sứ của Bỉ, tôi sẽ đóng góp nhiều hơn vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam", Đại sứ Vương quốc Bỉ khẳng định.

Trên sân khấu chính, các nghệ sĩ Việt Nam và DJ hòa những màu sắc âm nhạc khác nhau vào cùng một nhịp lễ hội. Những người tham dự cũng có “Passport Journey" để đi qua các khu chơi game tương tác, khám phá ẩm thực và workshop sáng tạo. Điểm nhấn của lễ hội là The Iconic Ship, con thuyền lấy cảm hứng từ những cánh buồm đỏ quen thuộc trên vịnh Hạ Long. Ban Tổ chức còn giới thiệu bộ sưu tập “Linh vật vị bia Bỉ”, giúp câu chuyện văn hóa Bỉ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Lần đầu đến Quảng Ninh, lễ hội cũng là cơ hội để giao lưu văn hoá châu Âu giữa lòng di sản

Cũng như giới thiệu các nét văn hoá Việt Nam thông qua ẩm thực, âm nhạc...

Theo ông Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, việc đưa lễ hội về Quảng Ninh xuất phát từ mong muốn tri ân người dân và chính quyền thành phố, nơi đơn vị đang triển khai dự án đầu tư lớn: "Tôi tin rằng nhiều người Việt Nam chưa thực sự hiểu rõ "bản sắc" Bỉ là như thế nào. Họ có thể đã nghe nói về nước Bỉ hay châu Âu, nhưng chúng tôi là ai? Cách tốt nhất để chia sẻ bản sắc của mình là mang đến sản phẩm mà chúng tôi vô cùng nổi tiếng, đó là bia. Thông qua các hương vị bia khác nhau, chúng tôi muốn chia sẻ một phần văn hóa, lịch sử và phong cách sống của mình".

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest 2026 diễn ra hết ngày 3/10, góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân Quảng Ninh và du khách trải nghiệm, giao lưu văn hoá châu Âu ngay bên bờ di sản.