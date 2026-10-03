English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội văn hoá Bỉ lần đầu đến Quảng Ninh: Di sản trong lòng di sản

Thứ Bảy, 11:58, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên đến với Quảng Ninh, Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest 2026 mang đến một không gian lễ hội đậm chất châu Âu ngay bên bờ vịnh Hạ Long, mở ra điểm hẹn giao lưu văn hóa giữa người dân thành phố biển và Vương quốc Bỉ.

 

Tối 2/10, tiếng nhạc lễ hội sôi động Quảng trường 30/10, phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. Hàng nghìn người dân ngồi quây quần bên những chiếc bàn tạo hình từ thùng gỗ, thưởng thức các món ăn truyền thống châu Âu như bánh flammkuchen, xúc xích, bò hầm...

Nhiều người nán lại chụp ảnh bên các biểu tượng văn hóa Bỉ hay hào hứng tham gia trò chơi. Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh cùng ban Tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc trên sân khấu, mở đầu cho lễ hội với pháo hoa rực rỡ.

le hoi van hoa bi lan dau den quang ninh di san trong long di san hinh anh 1
Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức khai mạc lễ hội với nghi thức đậm chất văn hoá bia Bỉ

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest 2026 do Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Bỉ – Luxembourg tại Việt Nam (BeluxCham) và Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C phối hợp tổ chức. Sau 5 mùa tổ chức tại Hải Phòng, năm nay lễ hội lần đầu tiên có mặt tại Quảng Ninh.

le hoi van hoa bi lan dau den quang ninh di san trong long di san hinh anh 2
Người dân, du khách thưởng thức ẩm thực bên bờ vịnh Hạ Long

Chủ đề của B.Fest năm nay là “Di sản trong lòng di sản”, thể hiện sự gặp gỡ giữa Văn hóa bia của Bỉ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới. Ông Pieter Leenknegt, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam chia sẻ: "Đây là lễ hội B.Fest đầu tiên mà tôi được tham dự, và đặc biệt lại là lễ hội đầu tiên được tổ chức tại thành phố Quảng Ninh, nên đối với tôi là một niềm tự hào rất lớn".

le hoi van hoa bi lan dau den quang ninh di san trong long di san hinh anh 3
Các loại bánh theo phong cách châu Âu cùng các món ăn truyền thống Việt Nam đều được người tham dự yêu thích

Lần đầu tiên tôi đến Quảng Ninh, tuy rất mới mẻ nhưng tôi tin tưởng rằng thành phố sẽ ngày càng phát triển với những khung cảnh đẹp và tốc độ phát triển kinh tế sẽ rất tốt. Với tư cách là một Đại sứ của Bỉ, tôi sẽ đóng góp nhiều hơn vào mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam", Đại sứ Vương quốc Bỉ khẳng định.

Trên sân khấu chính, các nghệ sĩ Việt Nam và DJ hòa những màu sắc âm nhạc khác nhau vào cùng một nhịp lễ hội. Những người tham dự cũng có “Passport Journey" để đi qua các khu chơi game tương tác, khám phá ẩm thực và workshop sáng tạo. Điểm nhấn của lễ hội là The Iconic Ship, con thuyền lấy cảm hứng từ những cánh buồm đỏ quen thuộc trên vịnh Hạ Long. Ban Tổ chức còn giới thiệu bộ sưu tập “Linh vật vị bia Bỉ”, giúp câu chuyện văn hóa Bỉ đến gần hơn với khán giả trẻ.

le hoi van hoa bi lan dau den quang ninh di san trong long di san hinh anh 4
Lần đầu đến Quảng Ninh, lễ hội cũng là cơ hội để giao lưu văn hoá châu Âu giữa lòng di sản
le hoi van hoa bi lan dau den quang ninh di san trong long di san hinh anh 5
Cũng như giới thiệu các nét văn hoá Việt Nam thông qua ẩm thực, âm nhạc...

Theo ông Koen Soenens, Giám đốc Kinh doanh và Marketing Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, việc đưa lễ hội về Quảng Ninh xuất phát từ mong muốn tri ân người dân và chính quyền thành phố, nơi đơn vị đang triển khai dự án đầu tư lớn: "Tôi tin rằng nhiều người Việt Nam chưa thực sự hiểu rõ "bản sắc" Bỉ là như thế nào. Họ có thể đã nghe nói về nước Bỉ hay châu Âu, nhưng chúng tôi là ai? Cách tốt nhất để chia sẻ bản sắc của mình là mang đến sản phẩm mà chúng tôi vô cùng nổi tiếng, đó là bia. Thông qua các hương vị bia khác nhau, chúng tôi muốn chia sẻ một phần văn hóa, lịch sử và phong cách sống của mình".

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bỉ B.Fest 2026 diễn ra hết ngày 3/10, góp phần mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân Quảng Ninh và du khách trải nghiệm, giao lưu văn hoá châu Âu ngay bên bờ di sản.

chuong-trinh-nghe-thuat-chinh-luan-quy-tu-nhieu-giong-ca-tre-va-cac-sang-tac-moi-ve-thanh-pho-quang-ninh.jpg

Mở rộng không gian biểu diễn nghệ thuật Quảng Ninh

VOV.VN - Chương trình chính luận nghệ thuật “Quảng Ninh ngày mới” đưa khán giả qua một hành trình đầy cảm xúc về vùng Đất Mỏ đang chuyển mình. Chương trình cũng là một lát cắt cho thấy đời sống nghệ thuật biểu diễn tại Quảng Ninh đang ngày càng sôi động.

 

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh
Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Các tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%.

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

Nhiều đơn vị giảm giá kích cầu du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Các tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa thu đông với sự tham gia của nhiều cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao, mức ưu đãi từ 20% đến 60%.

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần
Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

VOV.VN - Từ ngày 29/9-2/10 (tức từ 19-22 tháng Tám âm lịch), Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra tại phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

VOV.VN - Từ ngày 29/9-2/10 (tức từ 19-22 tháng Tám âm lịch), Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra tại phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến
Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến

VOV.VN - Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thành lập. Gần 1 tháng sau khi trở thành thành phố, yêu cầu được đặt ra là phải nhanh chóng chuyển trạng thái, từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố.

Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến

Quảng Ninh: Thành lập thành phố là dấu mốc, không phải đích đến

VOV.VN - Ngày 29/9, thành phố Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thành lập. Gần 1 tháng sau khi trở thành thành phố, yêu cầu được đặt ra là phải nhanh chóng chuyển trạng thái, từ hoàn thành việc thành lập sang xây dựng và phát triển thành phố.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc