Quảng Ninh đưa di sản “lên mây”

Tiêu biểu là Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” do Thành đoàn Quảng Ninh phát động từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, khuyến khích đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ để kể chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh. Cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm, từ video ngắn, podcast, bộ ảnh, infographic đến sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ở cơ sở, từ giữa tháng 7, Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên đã cho ra mắt website Bảo tàng số Cụm di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Mã QR và nền tảng trực tuyến kết nối thông tin các điểm di tích, giúp người dân, du khách tra cứu nhanh, hiểu đầy đủ hơn giá trị lịch sử của Chiến thắng Bạch Đằng.

Đoàn thanh niên các phường xã hưởng ứng Chiến dịch truyền thông số bằng những sản phẩm văn hóa số cụ thể.

Anh Phạm Phúc Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên cho biết: “Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin để đưa các giá trị lịch sử tới gần với thanh niên hơn, dễ kết nối với thanh niên hơn và cũng giúp cho người dân địa phương, đoàn viên thanh niên cũng như là các du khách trên địa bàn khi tới tham quan thì sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về di tích”.

Số hóa cũng giúp các điểm di tích, tham quan tại Quảng Ninh đến với du khách sống động hơn. Như Bảo tàng Quảng Ninh đã số hóa hơn 10.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có 12 bảo vật quốc gia đang lưu giữ. Các hiện vật cũng được số hóa dưới dạng mô hình 3D và đưa lên hệ thống Bảo tàng ảo 3D, đầu tư thêm công nghệ AR, VR…

Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành Thư viện số, Bảo tàng số trước năm 2030.

Từ những chuyển động bước đầu này, ngày 30/9 vừa qua, UBND thành phố Quảng Ninh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa số toàn diện, phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Quảng Ninh. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành Thư viện số, Bảo tàng số; số hóa, lưu trữ ít nhất 80% di sản văn hóa phi vật thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kế hoạch cũng hướng tới người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phấn đấu ít nhất 75% được hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa trên môi trường số.

Nhiệm vụ được cụ thể hóa cho 8 lĩnh vực, từ di sản, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh đến thư viện, báo chí và văn hóa cơ sở… Các di tích sẽ phát triển tham quan trực tuyến, vé điện tử, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ; tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được ứng dụng công nghệ Blockchain để xác thực và bảo vệ bản quyền; nhà văn hóa cấp xã được trang bị màn hình tương tác, thư viện điện tử, Internet tốc độ cao... Từ những bước bắt nhịp ở cơ sở này, di sản Quảng Ninh đang từng bước “lên mây”, đến gần hơn với công chúng mà vẫn giữ gìn bản sắc riêng.