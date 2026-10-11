English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quảng Ninh đưa di sản “lên mây”

Chủ Nhật, 16:51, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quảng Ninh đã có kế hoạch dài hạn cho chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá, trong đó những thay đổi đầu tiên đang triển khai tích cực từ cơ sở. Số hóa di sản, đưa văn hóa lên không gian số là hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn với phát triển du lịch thông minh và công nghiệp văn hóa.

 

Tiêu biểu là Cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh” do Thành đoàn Quảng Ninh phát động từ tháng 6 đến tháng 10 năm nay, khuyến khích đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ để kể chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh. Cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm, từ video ngắn, podcast, bộ ảnh, infographic đến sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ở cơ sở, từ giữa tháng 7, Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên đã cho ra mắt website Bảo tàng số Cụm di tích quốc gia đặc biệt Bạch Đằng. Mã QR và nền tảng trực tuyến kết nối thông tin các điểm di tích, giúp người dân, du khách tra cứu nhanh, hiểu đầy đủ hơn giá trị lịch sử của Chiến thắng Bạch Đằng.

quang ninh dua di san len may hinh anh 1
Đoàn thanh niên các phường xã hưởng ứng Chiến dịch truyền thông số bằng những sản phẩm văn hóa số cụ thể.

Anh Phạm Phúc Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Quảng Yên cho biết: “Chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin để đưa các giá trị lịch sử tới gần với thanh niên hơn, dễ kết nối với thanh niên hơn và cũng giúp cho người dân địa phương, đoàn viên thanh niên cũng như là các du khách trên địa bàn khi tới tham quan thì sẽ thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về di tích”.

Số hóa cũng giúp các điểm di tích, tham quan tại Quảng Ninh đến với du khách sống động hơn. Như Bảo tàng Quảng Ninh đã số hóa hơn 10.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có 12 bảo vật quốc gia đang lưu giữ. Các hiện vật cũng được số hóa dưới dạng mô hình 3D và đưa lên hệ thống Bảo tàng ảo 3D, đầu tư thêm công nghệ AR, VR… 

quang ninh dua di san len may hinh anh 2
Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành Thư viện số, Bảo tàng số trước năm 2030.

Từ những chuyển động bước đầu này, ngày 30/9 vừa qua, UBND thành phố Quảng Ninh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa số toàn diện, phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa Quảng Ninh. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu hoàn thành Thư viện số, Bảo tàng số; số hóa, lưu trữ ít nhất 80% di sản văn hóa phi vật thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kế hoạch cũng hướng tới người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, phấn đấu ít nhất 75% được hưởng thụ, tham gia hoạt động văn hóa trên môi trường số.

Nhiệm vụ được cụ thể hóa cho 8 lĩnh vực, từ di sản, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh đến thư viện, báo chí và văn hóa cơ sở… Các di tích sẽ phát triển tham quan trực tuyến, vé điện tử, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ; tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được ứng dụng công nghệ Blockchain để xác thực và bảo vệ bản quyền; nhà văn hóa cấp xã được trang bị màn hình tương tác, thư viện điện tử, Internet tốc độ cao... Từ những bước bắt nhịp ở cơ sở này, di sản Quảng Ninh đang từng bước “lên mây”, đến gần hơn với công chúng mà vẫn giữ gìn bản sắc riêng.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần
Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

VOV.VN - Từ ngày 29/9-2/10 (tức từ 19-22 tháng Tám âm lịch), Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra tại phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

Lễ hội đền An Sinh (Quảng Ninh): Tìm về di sản nơi quê gốc nhà Trần

VOV.VN - Từ ngày 29/9-2/10 (tức từ 19-22 tháng Tám âm lịch), Lễ hội truyền thống đền An Sinh năm 2026 diễn ra tại phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh.

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh
Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

VOV.VN - Tại xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, “Đêm trăng Cao Ly” không chỉ mang đến không gian huyền diệu giữa núi rừng biên cương mà còn là chương trình văn hoá, du lịch đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao Đông Bắc.

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

Huyền diệu đêm trăng trung thu trên đỉnh Cao Ly, Quảng Ninh

VOV.VN - Tại xã miền núi Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, “Đêm trăng Cao Ly” không chỉ mang đến không gian huyền diệu giữa núi rừng biên cương mà còn là chương trình văn hoá, du lịch đậm đà bản sắc của các dân tộc vùng cao Đông Bắc.

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng
Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

VOV.VN - Ở những bản làng vùng cao Quảng Ninh, văn hóa truyền thống đang trở thành cầu nối giữa người dân, cộng đồng và chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

VOV.VN - Ở những bản làng vùng cao Quảng Ninh, văn hóa truyền thống đang trở thành cầu nối giữa người dân, cộng đồng và chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026
Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

VOV.VN - Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - THU FEST 2026 có chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” diễn ra trong ngày 18 và 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung thu, múa lân sư rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách.

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

VOV.VN - Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - THU FEST 2026 có chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” diễn ra trong ngày 18 và 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung thu, múa lân sư rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc