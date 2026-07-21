Gia Lai mong muốn quảng bá hào khí Tây Sơn với bạn bè quốc tế

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX – Gia Lai 2026, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam – Tinh hoa ngời sáng”, sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5/8 tại phường Quy Nhơn và một số địa phương lân cận.

Sự kiện quy tụ 16 đoàn quốc tế từ 9 quốc gia, cùng 43 đoàn trong nước và 11 câu lạc bộ địa phương. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình đồng diễn của hơn 1.000 võ sư, võ sinh về các bài căn bản công pháp và Hùng kê quyền – bài quyền đặc trưng của vùng đất Tây Sơn.

Song song với Liên hoan, Giải vô địch võ cổ truyền các câu lạc bộ quốc tế diễn ra từ ngày 26/7 đến 2/8, thu hút khoảng 650 võ sinh, võ sĩ tranh tài ở nội dung quyền thuật và đối kháng.

Một bài quyền đại diện cho võ cổ truyền Tây Sơn- Bình Đinh được trình diễn tại buổi họp báo.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, Ban Tổ chức bố trí cho các đoàn quốc tế tham quan An Khê Trường, chùa Long Phước và tháp Bánh Ít, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá di sản võ học của Gia Lai.

“Điểm mới nữa là năm nay sẽ tổ chức đồng diễn cũng mang màu sắc rất đặc trưng của Võ Cổ truyền. Qua liên hoan lần thứ IX lần này củng cố thêm hồ sơ để trình UNESCO để tỉnh bảo vệ thành công di sản phi vật thể đối với võ cổ truyền Bình Định. Xuyên suốt liên hoan còn có nhiều hoạt động, sự kiện, chuỗi sự kiện đi cùng. Từ đó, sẽ tạo hiệu ứng rất tốt trong việc truyền thông, quảng bá về hình ảnh con người của Gia Lai đối với bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết.

Nhà báo Phan Hiếu - Báo Văn hoá đặt câu hỏi trong họp báo.

Tại họp báo, nhiều thắc mắc của các phóng viên về công tác tổ chức, chất lượng dịch vụ du lịch và định hướng phát triển võ cổ truyền trong thời gian tới đã được giải đáp.

Cùng với đó, Ban tổ chức cũng thông tin về các giải pháp giảm giá phòng, kiểm soát chất lượng dịch vụ lưu trú và thiết lập đường dây nóng 24/7 nhằm bảo vệ quyền lợi du khách trong thời gian diễn ra Liên hoan; công tác chấm điểm các nội dung thi đấu và lộ trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh Võ cổ truyền Bình Định là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2027.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giải đáp các vấn đề được nêu trong họp báo về Liên hoan võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đang từng bước xây dựng “kinh tế di sản”, trong đó võ cổ truyền được xác định là một trong những mũi nhọn quan trọng, gắn với phát triển du lịch, văn hóa và quảng bá bản sắc của vùng đất Gia Lai – Bình Định trong không gian di tích Tây Sơn.

“Mục tiêu của chúng tôi qua liên hoan, các phái võ trong nước được trao đổi với nhau và đặc biệt là được trao đổi quốc tế, đồng thời giới thiệu quảng bá tinh hoa võ của tỉnh. Có thể sẽ có trở ngại về văn hóa, trở ngại về ngôn ngữ nhưng qua những trao đổi về võ thuật thì tăng tính gắn kết. Và nhiều năm qua, võ cổ truyền của tỉnh đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các môn phái võ trên thế giới. Qua 9 kỳ tổ chức, đã tạo một tình cảm, sự quan tâm rất lớn đối với khách quốc tế”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định.