Gia Lai sẵn sàng cho chuỗi sự kiện du lịch Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ II

Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, đến nay, đã có hàng trăm doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và các nước Đông Nam Á, cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành, đơn vị cung ứng dịch vụ trong nước đăng ký tham gia Vietnam Travel Day 2026.

Trong sự kiện này, sẽ có nhiều hoạt động như khảo sát các điểm đến tiêu biểu của Gia Lai, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, có Diễn đàn Lữ hành quốc tế với chủ đề "Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam" cùng tọa đàm bàn giải pháp thu hút khách quốc tế đến Gia Lai.

Bà Cao Thị Ngọc Lan cho rằng: chuỗi sự kiện sẽ mở rộng cơ hội kết nối hợp tác, quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy hình thành các sản phẩm du lịch mới, qua đó góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức công bố loạt sự kiện du lịch diễn ra trong Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II, năm 2026.

"Sự kiện này mang tầm quốc gia và có những nét rất mới. Chúng tôi đã xây dựng xong kịch bản - một trong những nội dung có thể nói là khó nhất là tổ chức một sân chơi sao cho thu hút được các Buyer quốc tế là các công ty lữ hành quốc tế. Cho đến nay, đã có 120 Buyer quốc tế đăng ký. Ở góc độ trong nước, cũng đã có 156 công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam đăng ký tham gia sự kiện này”, bà Cao Thị Ngọc Lan thông tin.

Đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Gia Lai, một số đã chủ động xây dựng các sản phẩm mới nhằm đón đầu dòng khách quốc tế.

Trọng tâm là các chương trình kết nối giữa biển và cao nguyên, kết hợp nghỉ dưỡng, golf, với trải nghiệm văn hóa bản địa, hướng tới mục tiêu kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc tạo ra những sản phẩm khác biệt, đậm bản sắc địa phương sẽ là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của điểm đến.

Ông Ricky Ho, Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn, cho biết: “Chúng tôi sẽ ưu tiên phát triển các hành trình liên kết giữa Gia Lai và Quy Nhơn, kết hợp nghỉ dưỡng golf, khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây là những sản phẩm có khả năng kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng trải nghiệm và giá trị chi tiêu của du khách. FLC cũng sẽ triển khai các chính sách hợp tác linh hoạt, đồng hành cùng các doanh nghiệp lữ hành trong xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường với mục tiêu đưa nhiều dòng khách quốc tế đến với Gia Lai và Quy Nhơn một cách bền vững”.

Ông Ricky Ho, Tổng Quản lý FLC Quy Nhơn cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều loại hình du lịch phân khúc cao cấp để đón du khách quốc tế.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Kim Chung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khẳng định, hiện nay, không gian du lịch của Gia Lai đã mở rộng, tạo nên hệ sinh thái sản phẩm đa dang và khác biệt.

Trong đó, có cả các điểm đến thiên nhiên như Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng, vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến các tuyến du lịch di sản như Tây Sơn Thượng Đạo, tháp Chăm, Không gian văn hóa Cồng chiêng, võ cổ truyền hay bài chòi.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các loại hình cao cấp như du lịch khoa học gắn với hội thảo và du lịch thể thao (Golf) để khẳng định thương hiệu trên bản đồ quốc tế.

Ngoài những loại hình du lịch sinh thái, văn hoá lịch sử, Gia Lai đang phát triển nhiều loại hình du lịch cao cấp dọc vùng biển.

"Trong 6 tháng đầu năm nay, khách du lịch quốc tế tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2025. Chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị từ những năm trước, số lượng hướng dẫn viên quốc tế đã có sự tăng trưởng. Những chương trình tour tuyến chúng tôi xây dựng có sự kết nối 'Đại ngàn - Biển xanh' để thông qua Ngày lữ hành Việt Nam giới thiệu các sản phẩm du lịch của Gia Lai, đồng thời xây dựng và khẳng định thương hiệu của du lịch Gia Lai", bà Nguyễn Thị Kim Chung cho biết.