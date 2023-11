Giao Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hoà quản lý 5 căn biệt thự Lầu Bảo Đại

Các nghệ nhân nỗ lực phục dựng, phát triển hát Then - đàn Tính

VOV.VN - Hát Then – đàn Tính vinh dự được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay hát Then – đàn Tính đã được các nghệ nhân, nghệ sỹ của Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính tỉnh Thái Nguyên nỗ lực phục dựng tiếp tục phát triển.