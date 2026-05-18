Triển lãm về Quốc Tử Giám và danh nhân Thân Nhân Trung tại Bắc Ninh

Thứ Hai, 14:03, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/5, tại Di tích Đền thờ Tiến sĩ Thân Nhân Trung (phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam và danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)”.

Triển lãm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) – trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Thông qua hệ thống tranh ảnh, tư liệu và hiện vật chọn lọc, triển lãm giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời làm nổi bật vai trò của Quốc Tử Giám như trung tâm giáo dục cao cấp đầu tiên dưới thời quân chủ Việt Nam.

Triển lãm gồm hai phần chính. Phần thứ nhất mang tên “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam”, giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, những giá trị tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng dấu ấn của ba vị vua có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của Quốc Tử Giám là Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông.

Phần thứ hai với chủ đề “Danh nhân Thân Nhân Trung (1419-1499)” tái hiện thân thế, sự nghiệp và những đóng góp nổi bật của vị đại thần, nhà giáo, nhà thơ tiêu biểu thời Lê sơ.

Thân Nhân Trung đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu năm 1469, từng giữ chức Quốc Tử Giám Tế tửu – chức vụ cao nhất của Quốc Tử Giám. Ông trực tiếp tham gia đào tạo nhân tài, dạy học cho các hoàng tử và được vua Lê Thánh Tông tin tưởng giao biên soạn văn bia Tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu dưới triều Lê, mở đầu cho hệ thống 82 bia Tiến sĩ nổi tiếng còn lưu giữ đến ngày nay.

Tư tưởng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” do Thân Nhân Trung khởi xướng được xem là một trong những tuyên ngôn tiêu biểu về giáo dục và trọng dụng nhân tài trong lịch sử Việt Nam. Quan điểm này không chỉ góp phần định hình tinh thần khoa cử thời quân chủ mà còn tiếp tục mang giá trị đối với công cuộc phát triển giáo dục, bồi dưỡng nhân tài hiện nay.

Bên cạnh không gian trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm di sản dành cho công chúng như tìm hiểu sách học của nho sinh, đóng sách bằng giấy dó truyền thống, trải nghiệm lớp học xưa, mài mực và in chữ cổ. Những hoạt động này góp phần giúp người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận gần hơn với không gian giáo dục Nho học và các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lễ hội Áo dài Hải Phòng 2026 – “Di sản và kết nối”

VOV.VN - Tối 17/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng khai mạc Lễ hội Áo dài năm 2026 với chủ đề “Phụ nữ Hải Phòng – Di sản và kết nối”, tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần hội nhập quốc tế.

Hải Hà/VOV.VN
Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Tag: triển lãm Quốc Tử Giám Văn Miếu Quốc Tử Giám triển lãm văn hóa di sản giáo dục bia Tiến sĩ Văn Miếu lịch sử giáo dục
Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Hơn 1000 diễn viên casting vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" trên quê hương Bác Hồ

Tưng bừng chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật "Bác Hồ trong trái tim đồng bào"

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ – nhịp cầu quảng bá hình ảnh Hải Phòng tới bạn bè quốc tế

Ấn tượng đêm nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể"

