Hà Nội tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò, ý nghĩa của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; gắn học tập với thực hành, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng suất lao động, chất lượng phục vụ Nhân dân và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, tri thức gắn với thực tiễn”; khuyến khích mỗi người dân chủ động học tập, tự học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và ứng dụng vào công việc, lao động, sản xuất, kinh doanh và đời sống; Tăng cường cơ hội để người học, người lao động và Nhân dân được tiếp cận, thực hành kỹ năng số; sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng nhóm đối tượng; góp phần triển khai hiệu quả chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ảnh minh họa

Tuần lễ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 07/10/2026. Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 01/10/2026, gắn với Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10/2026) hoặc lồng ghép cùng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các sự kiện giáo dục địa phương. Phạm vi triển khai bao phủ các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, cơ quan và doanh nghiệp với hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp.

Các thông điệp tuyên truyền chủ đạo gồm: “Thực học, thực hành - Làm chủ công nghệ - Kiến tạo tương lai số”; “Học đi đôi với hành, tri thức gắn với thực tiễn, học tập gắn với cống hiến”; “Tự học suốt đời - Đổi mới tư duy - Làm chủ công nghệ - Thích ứng với kỷ nguyên mới”; “Mỗi người dân một kỹ năng số thiết thực; mỗi cơ quan, đơn vị một sáng kiến học tập” và “Mỗi người dân là một công dân học tập, mỗi cơ quan, đơn vị là một đơn vị học tập”.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và Nhân dân lựa chọn ít nhất một kỹ năng số thiết thực để học tập, thực hành và ứng dụng trong công việc, học tập hoặc đời sống; Giới thiệu, hướng dẫn và trải nghiệm các sản phẩm học tập số, học liệu mở, công cụ công nghệ, giải pháp ứng dụng công nghệ và các mô hình phục vụ cộng đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục, kế hoạch yêu cầu tổ chức hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào học tập, lao động, đời sống; phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. Các hoạt động học tập gắn với thực tiễn, dự án học tập, trải nghiệm và giải quyết vấn đề của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng được khuyến khích.

Các cơ sở giáo dục hướng dẫn người học sử dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với độ tuổi, trình độ và nhu cầu, chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện nội dung giả mạo, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện tin giả và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các khóa học ngắn hạn, chuyên đề, tư vấn học tập, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp và thích ứng với thị trường lao động.

Tại các trung tâm học tập cộng đồng, UBND cấp xã chỉ đạo tổ chức các lớp, chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm theo nhu cầu của người dân, tập trung vào kỹ năng số thiết yếu, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, an toàn và bảo mật trên môi trường mạng, phòng, chống lừa đảo, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân và ứng dụng công nghệ trong lao động, sản xuất, kinh doanh, đời sống.

Thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục được khuyến khích tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, giới thiệu sách điện tử, sách nói, học liệu mở; xây dựng “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo” phù hợp điều kiện thực tế.

Thành phố khuyến khích triển khai một số mô hình như “Bản đồ cơ hội học tập”, “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo”, hoạt động trải nghiệm về an toàn trên môi trường số…