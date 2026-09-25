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Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Thứ Sáu, 15:41, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần này trưng bày tư liệu, hình ảnh tập trung vào 6 chủ đề chính, đó là: Bản đồ Việt Nam thời quân chủ (Thế kỷ XVI - XIX) khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản trích và Châu bản triều Nguyễn thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ xuất bản tại phương Tây (Thế kỷ XVI - XIX) ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Bản đồ Trung Quốc do phương Tây và Trung Quốc xuất bản (Thế kỷ XVI - XX) ghi nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc về Trung Quốc; Các hình ảnh, tư liệu về quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975; Và một số hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ hải quân, Nhân dân trên quần đảo Trường Sa.

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Triển lãm góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
trien lam hoang sa, truong sa cua viet nam - nhung bang chung lich su va phap ly hinh anh 2
Giới thiệu những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Những tư liệu lịch sử, bản đồ và các văn bản pháp lý trưng bày tại triển lãm lần này chính là lời khẳng định mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam về chủ quyền không thể tranh cãi của chúng ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Phó Ban tổ chức triển lãm cho biết: Triển lãm có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa vô cùng sâu sắc, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là giới trẻ trong việc chung sức, đồng lòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Thông qua cuộc triển lãm này nhằm giáo dục lòng yêu nước, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của biển đảo, chiến lược biển đảo cũng như phát triển kinh tế biển đảo. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân và thế hệ trẻ - đặc biệt là các thầy cô giáo cùng các em học sinh đối với chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", ông Hiệp nhấn mạnh.

trien lam hoang sa, truong sa cua viet nam - nhung bang chung lich su va phap ly hinh anh 3
Những tư liệu lịch sử, bản đồ và các văn bản pháp lý trưng bày tại triển lãm là lời khẳng định mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam về chủ quyền không thể tranh cãi của nước ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông trước đây (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đã chủ động tổ chức nhiều đợt triển lãm lưu động, từng bước đưa những tư liệu, hình ảnh, bản đồ và bằng chứng lịch sử, pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa đến gần hơn với công chúng. Qua đó tạo thành một quá trình tuyên truyền liên tục, có chiều sâu, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Em Nguyễn Đỗ Phúc Nguyên, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến bày tỏ: "Em cảm thấy rất vinh dự khi nhà trường được chọn làm địa điểm tổ chức một triển lãm lưu động ý nghĩa như thế này. Là học sinh lớp 11, em đã nhận thức rõ về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này đóng góp một phần công sức vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước". 

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Mở rộng không gian tổ chức Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 diễn ra từ 24-27/9 với điểm nổi bật năm nay là mở rộng không gian tổ chức tại cả xã Cần Giờ và phường Vũng Tàu. Chương trình chính thức khai mạc tối 24/9, tại xã Cần Giờ, TP.HCM.


 

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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