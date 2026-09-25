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Bế giảng lớp truyền dạy trống đôi, cồng ba, chiêng năm tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 22:49, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trường Phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ bế mạc lớp hướng dẫn truyền dạy kỹ năng thực hành trống đôi, cồng ba, chiêng năm tại trường học năm 2026.

Chương trình truyền dạy trống đôi - cồng ba - chiêng năm là hoạt động trong khuôn khổ Dự án thành phần số 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk thực hiện.

Trong hơn 2 tháng học tập, các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Đinh Núp, xã Phú Mỡ và các thanh niên xã Xuân Lãnh được các nghệ nhân truyền dạy kỹ thuật đánh trống đôi, cồng ba, chiêng năm thuần thục; thực hành các bài múa xoang gắn với từng nhịp chiêng, bài chiêng.

be giang lop truyen day trong doi, cong ba, chieng nam tai Dak lak hinh anh 1
Học viên trình diễn báo cáo kết quả học tập tại chương trình

Bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua thời gian được các nghệ nhân truyền dạy thực hành trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm, các em nắm bắt kỹ thuật khá nhanh, rất say mê luyện tập và có thể thực hành tốt các bài cồng chiêng gắn với các lễ hội truyền thống của dân tộc mình. Sau lớp học này, các em có thể được bồi dưỡng, tập luyện để trở thành những hạt nhân tiếp nối việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.

"Các cháu đã có sự tiến bộ rất lớn. Nhờ được các nghệ nhân truyền dạy, các em đã bước đầu nắm vững và thể hiện rất tốt những bài chiêng cũng như các điệu múa xoang. Đây là bước khởi đầu thuận lợi. Sở mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng nhóm học sinh này thành một đội nòng cốt để phát huy trong thời gian tới. Qua đó, các em sẽ có nhiều cơ hội tham gia các hội thi, hội diễn không chỉ trong cộng đồng mà còn tại các trường dân tộc nội trú và các trường trên địa bàn tỉnh để giao lưu, học hỏi, góp phần bảo tồn văn hóa của dân tộc mình" - bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu nói.

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Đắk Lắk cụ thể hóa Nghị quyết 80 từ những lớp học cồng chiêng ở buôn làng

VOV.VN - Những lớp truyền dạy cồng chiêng ở Đắk Lắk không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ mà còn là cách địa phương cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Trung ương. Khi chính sách đi vào từng buôn làng, di sản không chỉ được bảo tồn mà tiếp tục được trao truyền trong đời sống cộng đồng.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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