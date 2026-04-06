Hàng ngàn người dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn

Thứ Hai, 15:25, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (6/4), nhằm 19/2 Âm lịch, tại chùa Quán Thế Âm, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026. Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách đã về tham dự.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người đã về chùa Quán Thế Âm tham dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong không khí trang nghiêm dưới chân núi Kim Sơn - Ngũ Hành Sơn, Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được cử hành với các nghi thức Phật giáo truyền thống.

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, Lễ hội không chỉ là dịp để chiêm bái và cầu nguyện, mà còn là cơ hội để mỗi người tự soi lại mình, nuôi dưỡng tâm từ và phát nguyện sống tốt đẹp hơn. “Đây còn là dịp để mỗi người trở về với chính mình, nuôi dưỡng tâm thiện lành, thực hành hạnh lắng nghe và yêu thương đúng như tinh thần ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm”.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – nghi lễ chính thức, quan trọng nhất trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026.

Lễ hội Quán Thế Âm là hoạt động văn hóa – tín ngưỡng thường niên. Từ một lễ vía tôn vinh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm – biểu tượng của lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn, Lễ hội dần trở thành không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, phản ánh sự hòa quyện giữa đạo và đời, giữa Phật pháp và tinh thần dân tộc.

Lễ rước Tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Đối với người dân và du khách, việc tham dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là hành hương mà còn là dịp để tìm về sự an yên trong tâm hồn. Anh Trần Văn Hoàng, Phật tử ở thành phố Huế đến dự lễ hội chia sẻ: “Tham dự Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, tôi cảm nhận được sự thanh tịnh, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Mỗi năm tham dự lễ vía, tôi thấy lòng mình bình an hơn, cầu mong mọi người mọi nhà, đất nước được bình an”.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng đọc diễn văn khai mạc

Năm 2026 là năm thứ tư Lễ hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố, trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa của Đà Nẵng, là sản phẩm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. 

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, trong nhịp sống hiện đại nhiều biến động, những giá trị mà Lễ hội mang lại càng trở nên ý nghĩa.

Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm

Đó là lời nhắc mỗi người biết quay về với chính mình, nuôi dưỡng tâm thiện, lan tỏa yêu thương, sống có trách nhiệm với cộng đồng, vun đắp tinh thần đoàn kết và gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Nghi thức thả bóng bay cầu nguyện hòa bình, quốc thái dân an

“Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là nơi hội tụ của niềm tin và tâm linh, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị, sự giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế; góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng - một thành phố văn minh, thân thiện, nghĩa tình và giàu bản sắc”.

Rất đông tăng ni, phật tử, du khách tham dự lễ vía.

Diễn ra từ ngày 4 – 7/4, Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2026 có dấu ấn tốt đẹp không chỉ bởi không gian văn hóa – tâm linh trang nghiêm, giàu bản sắc, mà còn ở cách tổ chức văn minh, an toàn theo tinh thần “Lễ hội 5 không”. Đó là lễ hội không có mê tín dị đoan; không chèo kéo đeo bám du khách; không nâng giá, ép giá; không xả rác bừa bãi và không để xảy ra mất an ninh trật tự.

Một số hình ảnh tại Lễ Hội:

Nghi lễ được tổ chức trang nghiêm.
Từ sáng sớm, hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách hành hương về chùa Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn.
Lễ vía tôn vinh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại biểu Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tham dự lễ.
Hóa trang Bồ Tát Quán Thế Âm.
Tham dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là hành hương mà còn là dịp để tìm về sự an yên trong tâm hồn.
Nghi lễ được tổ chức dưới chân núi Kim Sơn.

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
