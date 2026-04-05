Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026: Lễ hội văn minh “5 không”

Chủ Nhật, 16:53, 05/04/2026
VOV.VN - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4-7/4 (nhằm ngày 17-20/2 âm lịch) không chỉ là một sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch Đà Nẵng văn minh, an toàn.

Năm nay, Ban Tổ chức Lễ hội tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc phương châm “Lễ hội 5 không”. Đây là bộ tiêu chí cốt lõi nhằm đảm bảo không gian lễ hội thực sự trang nghiêm và sạch đẹp trong mắt nhân dân và du khách thập phương. 5 tiêu chí này bao gồm: Không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; Không có tình trạng lang thang xin ăn hoặc xin ăn biến tướng; Không xả rác bừa bãi và không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; Không chèo kéo khách, nâng giá hay ép giá dịch vụ; Không phóng sinh và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 - Lễ hội văn minh "5 không"

Người dân Đà Nẵng và cả du khách thập phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong công tác tổ chức năm nay. Chị Nguyễn Thanh Huyền, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với không gian lễ hội năm nay tại Ngũ Hành Sơn. Dù lượng người đổ về rất đông nhưng không hề thấy cảnh chèo kéo hay xả rác bừa bãi. Cảm giác đi lễ chùa rất thanh tịnh, an tâm vì an ninh được thắt chặt và môi trường sạch sẽ. Đặc biệt, tiêu chí "5 không" thực sự đã tạo nên một hình ảnh Đà Nẵng rất văn minh và nghĩa tình trong mắt du khách".

Người dân và du khách có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2026

Các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để kiểm soát an ninh trật tự, đặc biệt là tại khu vực lễ chính và các chương trình tập trung đông người. Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường, bố trí nhà vệ sinh lưu động và kiểm tra an toàn thực phẩm tại các gian hàng cũng được triển khai chặt chẽ trước, trong và sau lễ hội.

Ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội khẳng định: "Thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố, Ban tổ chức bảo đảm Lễ hội phải diễn ra tuyệt đối an toàn về an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy cũng như tất cả các cái nội dung. Qua đó, chúng ta tiếp tục phát huy các giá trị của Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, Lễ hội năm không".

Công tác tổ chức lễ hội, an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho người dân và du khách

Giữa dòng người hành hương về Ngũ Hành Sơn, không khó để cảm nhận một không gian lễ hội đang được “giữ nếp” bằng cả sự quyết liệt lẫn tinh thần trách nhiệm. Không chỉ là những khẩu hiệu treo dọc lối vào, mà là sự hiện diện của lực lượng chức năng, là những thùng rác được bố trí hợp lý, là cách người dân và du khách tự điều chỉnh hành vi của mình.

Đà Nẵng xác định, xây dựng một lễ hội văn minh không chỉ dừng ở công tác tổ chức, mà còn là câu chuyện lâu dài về hình ảnh điểm đến. Bà Nguyễn Thị Anh Thi- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, mỗi người dân, mỗi du khách khi tham gia lễ hội đều là một “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, để Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ linh thiêng mà còn thực sự trở thành không gian văn hóa mẫu mực, thân thiện và an toàn.

“Để Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Tổ chức Lễ hội và toàn thể Nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện; góp phần xây dựng hình ảnh một Lễ hội trang nghiêm, an toàn và giàu bản sắc”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.

Đà Nẵng nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch văn minh, an toàn từ Lễ hội Quán Thế Âm

Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026 hứa hẹn để lại những ấn tượng sâu sắc, khẳng định vị thế của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đồng thời định vị Đà Nẵng là điểm đến văn minh, an toàn.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
