Lễ hội Quán Thế Âm-Ngũ Hành Sơn 2026: Lan tỏa những giá trị nhân văn

Thứ Bảy, 21:29, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 4/4 (nhằm 17/2 Âm lịch), tại khu Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa – tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo Phật tử, người dân, du khách.

 

Lễ khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2026 diễn ra trang trọng với các nghi thức truyền thống, chương trình nghệ thuật đặc sắc và sự tham gia của nhiều đại biểu, tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương.

Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là sự kiện văn hóa - tâm linh tiêu biểu của phường Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo, tôn vinh tinh thần từ bi, trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định:Đây cũng là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm thiện lành, góp phần xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú, tốt đẹp. 

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc

“Phát huy giá trị di sản của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, Lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản, với nhiều hoạt động phong phú, hài hòa giữa phần Lễ trang nghiêm và phần Hội đặc sắc. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng thân thiện, nghĩa tình, văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế”.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm 2026

Hằng năm, vào dịp 19 tháng Hai (Âm lịch), tại vùng đất linh thiêng, thơ mộng Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Quán Thế Âm lại được tổ chức trang trọng và rộn ràng. Đây là một trong những sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng tiêu biểu, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân địa phương, đồng thời trở thành nét văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng.

Đại biểu tham dự đêm Khai mạc

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2026 (nhằm ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo và tín ngưỡng cộng đồng phong phú, mang đậm màu sắc văn hóa, tôn giáo và đời sống tâm linh.

Tiết mục mở màn đêm Khai mạc Lễ hội

Điểm nhấn của Lễ hội năm nay là Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 4 năm 2026 (nhằm ngày 19 tháng 02 năm Bính Ngọ). Đây là nghi lễ quan trọng nhất của Lễ hội, dự kiến thu hút hàng vạn người tham dự với mong muốn hướng lòng thành kính về Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện cho đất nước hòa bình, phát triển, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Diễu hành xe hoa

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như: Chương trình đi bộ vì hòa bình; Cuộc thi điêu khắc và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá Non Nước; Lễ tế Xuân cầu Quốc thái dân an; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của các đoàn Phật giáo Thái Lan, Tây Tạng, Nhật Bản, Ấn Độ… Lần đầu tiên, tại Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 sẽ diễn ra Cuộc thi “Cánh sen vàng - Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng”, thu hút các đầu bếp nổi tiếng đến từ các cơ sở, hội quán kinh doanh, nhà hàng tại Đà Nẵng tham gia.

Lễ hội Quán Thế Âm 2026 được tổ chức quy mô, văn minh

Ban Tổ chức Lễ hội xác định tiêu chí tổ chức Lễ hội theo phương châm “5 không”: Không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội

Không khí lễ hội lan tỏa khắp khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn với dòng người nô nức tham gia các hoạt động tâm linh, thưởng lãm nghệ thuật và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc. Bà Huỳnh Thị Kim Vân, ở phường Ngũ Hành Sơn rất ấn tượng với các hoạt động tại lễ hội năm nay:

“Lễ hội năm nay tổ chức rất hoành tráng, quy mô, nhiều hoạt động ở chùa được tổ chức phong phú. Mọi người đến đây đông đúc, ai trong lòng cũng cầu mong gia đình hạnh phúc, quốc thái dân an”.

Lễ Hội Quán Thế Âm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2026 (nhằm ngày 17, 18, 19 và 20 tháng 2 năm Bính Ngọ)

Năm nay, Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức theo hướng đổi mới, an toàn, văn minh, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm ý nghĩa, sâu sắc. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 2/4 đến 5/4, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cùng đoàn công tác khoảng 220 sĩ quan, thủy thủ thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Từ “đổi rác lấy quà” đến bài toán xử lý rác thải bền vững ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ những hoạt động nhỏ trong trường học như “đổi rác lấy quà”, ý thức phân loại, tái chế rác đang dần hình thành trong giới trẻ Đà Nẵng, góp phần đáng kể giảm phát thải rác ra môi trường. Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi cách xử lý rác thải hiện đại, tuần hoàn và bền vững.

Đà Nẵng khẩn trương xử lý rác thải tồn đọng khu vực phía Nam

VOV.VN - Tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài tại khu vực phía Nam Đà Nẵng đang trở thành vấn đề nóng, bởi nhiều điểm tập kết quá tải, phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trước thực tế này, chính quyền thành phố đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

