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Hanoi Jazztival 2026: Hào hứng cùng Jazz xuống phố thu Hà Nội

Thứ Bảy, 19:54, 19/09/2026
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VOV.VN - Ngày 19/9, Hanoi Jazztival 2026 mang đến trải nghiệm nghệ thuật đầy ngẫu hứng cho người dân và du khách với Street Jazz sôi động tại phố đi bộ Hồ Gươm và cuộc đối thoại âm nhạc "Jazz và Di sản" ấn tượng của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cùng Đàn Đó Band.

Hanoi Jazztival 2026 sôi động và phóng khoáng với Street Jazz trên phố đi bộ Gươm

Ngày thứ 3 của Hanoi Jazztival 2026 (Liên hoan nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026), Ban Tổ chức mở cửa miễn phí cho tất cả các hoạt động trên phố đi bộ. Với thông điệp "Jazz for everyone" (Jazz cho tất cả mọi người), chương trình Street Jazz tại khu vực Tràng Tiền - phố đi bộ Hồ Gươm đã biến góc phố trung tâm thành một sân khấu mở rộn ràng.

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Chương trình Street Jazz tại khu vực Tràng Tiền - phố đi bộ Hồ Gươm

Thưởng thức Jazz. Hát theo. Nhún nhảy. Vỗ tay hưởng ứng. Đám đông người dân và du khách hào hứng tham gia vào Street Jazz. Nhịp sống đô thị Hà Nội được khắc họa tươi trẻ qua lăng kính Jazz đương đại.

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Người dân và du khách hào hứng thưởng thức và tham gia vào những tiết mục tràn đầy năng lượng tại Hanoi Jazztival 2026 trên phố đi bộ Hồ Gươm

Không gian Hồ Gươm ngày cuối tuần hấp dẫn đông đảo người dân và du khách bằng những giai điệu ngẫu hứng từ Hanoing Jazz Band, ban nhạc trẻ Breezin’ Brothers cùng giọng ca quyến rũ Thủy Bùi. Đặc biệt, cộng đồng Hanoi Swing Dance với các điệu nhảy Lindy Hop, Shim Sham và Tap Dance rộn ràng đã xóa bỏ mọi khoảng cách. Người dân và du khách không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp biến không gian di sản thành một không gian lễ hội Jazz tràn đầy năng lượng.

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Góc phố trung tâm thành một sân khấu mở rộn ràng

Bà Giao Tiên, thành viên của Hanoi Swing Dance hứng khởi chia sẻ: “Nhóm của tôi chủ yếu là các bạn trẻ. Tôi thấy mô hình này rất năng động, vui vẻ, làm cho con người ta tràn đầy năng lượng. Tôi rất vui khi được cùng cả nhóm tham gia sự kiện Hà Nội Jazztival ở Bờ Hồ ngày hôm nay. Nhạc Jazz và khiêu vũ làm không khí của Hà Nội mùa thu trở nên tươi đẹp, sôi động này và kết nối khách đi du lịch. Địa điểm này trở thành không gian vui chơi thân thiện trên phố đi bộ. Jazz đường phố và nhảy khiến cộng đồng trở nên văn minh hơn, gắn kết, gần gũi nhau hơn”.  

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Bà Giao Tiên, thành viên nhiều tuổi nhất của Hanoi Swing Dance

"Jazz và Di Sản" cuộc đối thoại “xuyên không” đầy cảm hứng

Từ không gian Hồ Gươm với những giai điệu Jazz sôi động của nhịp sống hiện đại, chiều cùng ngày, người dân Thủ đô và du khách có dịp trực tiếp trải nghiệm và tìm hiểu về “Jazz và Di sản” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm.  

Thông qua Mini concert "Xuyên không", khán giả đã được thưởng thức cuộc đối thoại nghệ thuật tinh tế giữa nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc và nhóm nghệ sĩ sáng tạo Đàn Đó Band với sự góp mặt của nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh.

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“Jazz và Di sản” với Mini concert "Xuyên không" của nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh và nhóm nghệ sĩ sáng tạo Đàn Đó Band tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc cho biết: “Tôi dùng tiếng bản địa của chúng ta, tôi dùng âm nhạc dân gian của chúng ta để xử lý trên cây kèn Tây. Tôi muốn màu sắc dân gian càng nhiều càng tốt. Tôi là nghệ sĩ nhạc Jazz và đó là con đường ngắn nhất để tôi có thể gặp được những nghệ sĩ nhạc Jazz thế giới. Khi chúng ta có dân ca của chúng ta thì chúng ta phải có màu sắc dân ca của chúng ta”.

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Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc. 

Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh và Đàn Đó Band đưa khán giả đến với những vùng miền khác nhau của Việt Nam thông qua ngôn ngữ âm nhạc truyền thống của cây đàn Tính, chiêng Ê Đê, K'ni bá đến cây kèn Sona và hòa quyện với Jazz trong âm thanh của cây kèn Soprano. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh chia sẻ: “Xuyên không” là một cuộc dịch chuyển không gian và thời gian để âm nhạc đưa con người tới một miền cảm, được chạm vào ký ức, chạm vào di sản”.

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Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh biểu diễn chiêng tại sự kiện.

Trong không gian đậm chất di sản kiến trúc Hà Thành, âm thanh của saxophone phương Tây hòa quyện cùng những thanh âm mộc mạc từ tre, đất và vật liệu bản địa của Đàn Đó Band. Qua các tác phẩm như Nền bạn, Đó đây, Là Đó hay Xuyên không, sự kết hợp này không chỉ thể hiện tinh thần tự do của Jazz mà còn cho thấy cách di sản truyền thống Việt Nam có thể tiếp tục sống động, đối thoại và sáng tạo cùng ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu.

Khép lại Hanoi Jazztival 2026, vào lúc 20h tối nay 19/9, diễn ra chương trình biểu diễn bế mạc tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, với sự góp mặt của Yellow Star BigBand, Trần Mạnh Tuấn & TMT Fusion Band và San Trịnh & Sautéed Grabba Band. Chương trình đánh dấu điểm kết của ba ngày hoạt động, đồng thời tiếp tục thể hiện tính đa dạng trong phong cách biểu diễn và sự kết nối giữa các nghệ sĩ tham gia Liên hoan.

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Bí mật ngôn ngữ Jazz Nguyên Lê khi guitar cất tiếng đàn bầu

VOV.VN - Nguyên Lê và tiếng đàn bầu cất lên từ cây guitar điện của nghệ sĩ tại Hanoi Jazztival 2026 mở ra cuộc đối thoại kỳ diệu giữa Jazz và âm nhạc truyền thống. Cùng tìm hiểu bí mật và tư duy của vị “ảo thuật gia” guitar khi biến chất liệu dân gian Việt Nam thành ngôn ngữ âm nhạc chinh phục thế giới.

Hoàng Yến/VOV.VN
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